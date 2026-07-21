«Утверждали через крайком, не нравились мои длинные волосы». Художник Юрий Чернов - о Шукшинских чтениях 1981 года

Юрий Чернов, член Союза художников России Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Алтае в 50-й раз начались традиционные «Шукшинские дни». Заключительный праздник пройдет в день рождения Василия Макаровича Шукшина, 25 июля, в Сростках. В этом году организаторы решили изменить формат и сосредоточить все локации на горе Пикет, создав настоящую фестивальную деревню.

Накануне большого события барнаульский художник Юрий Чернов рассказал «Комсомолке» о том, как был главным оформителем Шукшинских чтений 45 лет назад.

Эскизы под надзором

«В 1981 году были пятые по счету чтения. Мне было тогда 25 лет, и я работал в художественно-творческом комбинате при Союзе художников, - вспоминает Юрий Семенович. - Работа была творческая, азартная. В то время не было оргтехники такой, как сейчас, все делалось руками, мы много предприятий оформляли, на новый год делали снежные фигуры, все художники при этом писали и свои картины».

По словам Чернова, кандидатуру главного оформителя Шукшинских чтений утверждали через крайком партии

«Увидел меня организатор, привез в крайком, а у меня волосы длинные, сам я в куртке свободного покроя, милиционер сурово паспорт спросил, а у меня и паспорта не было с собой, - вспоминает Чернов. - Там за голову схватились все: кого привезли? Но Алла Васильевна Добрикова, заведующая отделом культуры крайкома, попросила пропустить под ее ответственность. Дали делать эскиз. Это должны были быть плакаты, украшающие КАМАЗы на Пикете (тогда сцена была импровизированная). Я сделал несколько эскизов по шукшинским рассказам. «Все не то, не то», - хмурились в крайкоме. Дома потом немного отошел от надзора, все получилось, на следующий день эскизы утвердили. Рисовали мы эти плакаты с товарищами из нашего художественного комбината в Барнауле, потом я их вез в Сростки».

Ключи из детства

По словам собеседника, в том году одним из главных событий чтений стала презентация фильма «Праздники детства». Фильм сняли по мотивам автобиографических рассказов Василия Макаровича: «Из детских лет Ивана Попова», «Дядя Ермолай», «Рыжий», «Далекие зимние вечера». Режиссеры Ренита и Юрий Григорьевы снимали его в Сростках. Фильм рассказывает о детстве мальчика Вани Попова из далекого алтайского села, о его сестре и матери, об их жизни в годы Великой Отечественной войны. Главную роль играла Людмила Зайцева, участвовали в съемках фильма и местные жители.

В празднике тогда, по словам Юрия Семеновича, участвовала практически вся съемочная группа. В том числе известные советские актрисы Людмила Зайцева, Любовь Соколова, Майя Булгакова.

«Помню, с Ренитой Григорьевой общались до четырех утра, про фильм жизненный говорили, про Василия Макаровича, про наших дедов и отцов, - вспоминает Юрий Семенович. - Рассказал тогда про детство моего отца Семена Ипатовича. Когда ему было пять лет, его отца Ипата, старовера, кузнеца, бывшего партизанского командира, полного Георгиевского кавалера, арестовали и увезли в неизвестном направлении. Жену Зинаиду вместе с маленьким сыном отправили в Нарым… И о нашем детстве говорили, когда ключи дети носили на шее на шнурке или просто оставляли под ковриком у входной двери. Бегали босиком целыми днями, ничего боялись. В те годы в Сростках тоже были такие ключи еще…»

И пироги в колясках

Художник отметил особую душевность и неформальность Шукшинских чтений 45-летней давности.

«Тогда еще бабушки сростинские свои вкуснейшие пироги размером с лапоть привозили в детских колясках, - вспоминает Юрий Семенович. - А мужики местные запросто угощали гостей «гэдээровкой» (ГДР - гоним дома родимую). И можно было много историй интересных услышать от них, да и песен под гармонь и радостных, и печальных. Впрочем, эту душевность и сейчас можно там ощутить».

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