Время считать медали. В Барнауле подвели итоги учебного года-2026

Некоторые выпускники воспользовались шансом пересдать экзамен Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле на совещании в мэрии подвели итоги учебного года-2026. И они радуют.

«За особые успехи»

На торжественных вручениях аттестатов выпускникам 11-х классов медали «За особые успехи в учении I и II степеней» получили 597 человек (15,3% от общего числа). Из них 342 - «золотые» и 255 - «серебряные». При этом были и выпускники-мультибалльники, показавшие превосходный результат.

Всего в этом году в городе 100 баллов на ЕГЭ получил 31 человек, трое из них – мультибалльники. Самой первой мультибалльницей стала выпускница барнаульской гимназии №45 Анастасия Губанова. Девушка набрала 100 баллов на ЕГЭ сразу по двум предметам — литературе и обществознанию. По словам Насти, она начала готовиться к экзаменам еще летом перед выпускным классом. И в какой-то момент девушке казалось, что невозможно сдать все идеально. Однако ежедневные многочасовые занятия по подготовке к экзамену, которые стали привычкой, плюс небольшой отдых, например на зимних каникулах, помогли выпускнице блестяще справиться со всеми заданиями.

100 баллов – со второй попытки

Некоторые выпускники воспользовались шансом пересдать экзамен в «президентские дни», чтобы получить лучший результат. Один из них - выпускник барнаульской гимназии № 42 Владимир Зубцов. Причем, его вторая попытка пересдать экзамен по информатике оказалось очень удачной. Владимир смог повысить свой результат до максимальных 100 баллов.

По словам юноши, он предполагал, что в «президентские дни» напишет экзамен лучше, но при этом не рассчитывал получить высший балл. Позже Владимир рассказал, что в первый раз сильно волновался (нервничал из-за смены обстановки, другого компьютера, непривычной версии программного обеспечения и самого экзамена). Все это, по мнению выпускника, привело к неожиданным, досадным для него ошибкам при первой попытке. Во второй раз он подошел к сдаче экзамена более взвешено и спокойно, в результате успешно выполнил все задания на 100 баллов. Выпускник, кстати, отметил, что сама возможность пересдачи как шанс помогает снизить уровень тревожности

Председатель комитета по образованию Андрей Муль рассказал, что экзаменационная кампания прошла в штатном режиме. В краевой столице было организовано 42 пункта проведения экзаменов. В государственной итоговой аттестации (ГИА) приняли участие 12 956 выпускников, в том числе 9 060 выпускников 9-х классов и 3 896 выпускников 11-х классов.

А в это время

На аппаратном совещании в мэрии Андрей Муль проинформировал, что по данным на 17 июля в первые классы на новый учебный год зачислено почти семь тысяч детей (6962). В школах города при этом имеется еще 1538 свободных мест для зачисления. По прогнозам, в 2026-2027 учебном году число первоклассников составит около 7 800 человек.

Зачислить ребенка в 1 й класс можно, если на 1 сентября 2026 года ему исполнится не меньше шести с половиной и не больше восьми лет, а также если нет медицинских противопоказаний. В отдельных случаях школа вправе принять ученика раньше или позже этого возраста — для этого родителям нужно подать соответствующее заявление.

Получить консультацию по вопросам зачисления можно у специалистов комитета по образованию Барнаула. Полный список документов и варианты их подачи размещены на сайте комитета по образованию.

Телефоны «Горячей линии» по вопросам приема в первый класс: 8(3852)56-90-35 / 8(3852)56-90-29.

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