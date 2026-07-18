В Барнауле выпускник набрал максимальный балл на ЕГЭ в дополнительный день

В дополнительные даты можно добровольно пересдать один из предметов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны итоги ЕГЭ в дополнительные дни. Выпускник барнаульской гимназии № 42 Владимир Зубцов воспользовался возможностью пересдать экзамен по информатике и смог повысить свой результат до максимальных 100 баллов, сообщает мэрия.

По словам выпускника, он рассчитывал, что напишет экзамен лучше, чем в основной период, однако не ожидал получить высший балл. Владимир рассказал, что во время первой попытки испытывал волнение из-за непривычной обстановки: другого компьютера, иной версии программного обеспечения и самой атмосферы экзамена. Именно это, по его мнению, привело к досадным ошибкам. Ко второй сдаче он подошел более подготовленным, что позволило правильно выполнить все задания. Также выпускник отметил, что возможность пересдачи помогает снизить уровень тревожности, поскольку школьники знают, что у них есть второй шанс.

В этом году в Барнауле 100 баллов на ЕГЭ получил 31 выпускник. Трое из них стали мультибалльниками.

«Президентские дни» — это дополнительные даты проведения ЕГЭ, в которые выпускники текущего года могут добровольно пересдать один из ранее сданных предметов, чтобы улучшить полученный результат.