Несчастный случай или криминал? Стали известны подробности обнаружения тела пропавшего год назад Даниила Кузнецова

Поисковики и правоохранители ранее проверяли заброшенные дома. Фото: предоставлено "КП"

В понедельник, 20 июля, стало известно, что в Алтайском крае было обнаружено тело пропавшего год назад 20-летнего Даниила Кузнецова. Об этом в соцсетях сообщили родственники молодого человека и волонтеры, которые занимались его поисками. На данный момент расследование уголовного дела по статье «Убийство», которое было возбуждено после исчезновения Даниила, продолжается. Где нашли тело парня и каковы причины его гибели – в нашем материале.

Почти год спустя

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе Следственного управления Следственного комитета по Алтайскому краю, тело молодого человека было обнаружено поздним вечером 17 июля в одном из заброшенных домов в садоводстве возле села Токарево – нашел его мужчина, который проживал в этом районе. По предварительным данным, признаков насильственной смерти на теле не обнаружили, однако стоит учесть, что тело пролежало почти год. Установить точную причину гибели парня смогут лишь в ходе проведения различных экспертиз. Расследование уголовного дела продолжается.

20 июля прошло опознание тела. Семья Даниила, которая весь этот год проживала сущий кошмар, но не теряла надежду на лучшее, подтвердила, что это их мальчик… 23 июля будет ровно 11 месяцев, как пропал Даниил, а 24 июля его проводят в последний путь. Прощание пройдет в Новоалтайске.

20 июля семья опознала тело Даниила Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Что произошло с Даниилом Кузнецовым

Как ранее писала «Комсомолка», Даниил Кузнецов проживал вместе со своими родителями в селе Березовка Первомайского района. Молодой человек рос в полной, многодетной семье – у него есть две сестры. Родные утверждали, что он абсолютно не конфликтный и спокойный парень. Ранее он никогда не уезжал из дома без предупреждения и не заставлял семью беспокоиться.

«Даня – средний из нас. Он очень спокойный, выяснение отношений – это не про него. Ни в драках, ни в потасовках не участвовал. Мы не откидываем версию, что он мог куда-то уехать, но склоняемся к тому, что его, возможно, чем-то заманили. Бывают же ситуации, когда людей увозят на какую-то работу, удерживают принудительно. Но уехать с целью «начну новую жизнь» он не мог. Знает же, как родные переживают, и что поднимут всех на уши», - предполагала ранее сестра Даниила.

Парень работал на стройке в Барнауле – это примерно в получасе езды от Березовки, где он жил. 22 августа 2025 года, за день до своего исчезновения, Даниил позвонил своей маме и сообщил, что приедет домой лишь на следующий день, ближе к обеду, но ни на следующий день, ни позднее он так и не вернулся. Так начались самые страшные и мучительные дни ожидания для семьи Кузнецовых.

Родные и правоохранители, устанавливая маршрут юноши, выяснили, что парень, действительно, направлялся домой в Березовку. Подбросить его вызвался коллега, однако по дороге мужчины не поладили. В какой-то момент водитель высадил Даниила. Перед выходом из салона парень обронил сотовый телефон в его машине, и это в том числе стало причиной для подозрений водителя, который одним из последних видел Даниила живым. Однако во время общения с правоохранителями мужчина категорически отрицал свою причастность. Исследование на полиграфе подтвердило его версию.

«После этого он звонил родителям, клялся, что ничего не делал ни с кем», - рассказывала ранее Анастасия.

Водитель утверждал, что конфликт между ним и Даниилом произошел около 13:00, а уже в 13:32 видеорегистратор с проезжающего мимо этого места бензовоза засек Даниила. Парень стоял на пересечении дорог рядом с заброшенной частью. Следы молодого человека терялись на дороге, которая вела вдоль трассы и садоводства «Янтарное».

Следователи за все время поисков отрабатывали разные версии. В ходе розыскных мероприятий проверяли в том числе и заброшенные дома в садоводстве, полагая, что Даниил мог укрыться в одном из них. Конечную точку в этой истории следователи смогут поставить лишь после получения результатов всех экспертиз.

«Комсомолка» приносит соболезнования родным и близким погибшего.

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