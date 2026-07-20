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Дом. Семья20 июля 2026 7:00

«На всю жизнь запомню его испуганную мордашку»: жительница Алтая лицом к лицу встретилась с медведем на лесной тропе

Женщине удалось снять упитанного зверя на видео
Анна ПЕРЕВОЩИКОВА
Хищник, по всей видимости, сам не ожидал встретить человека так близко

Хищник, по всей видимости, сам не ожидал встретить человека так близко

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Жительница Барнаула во время трейлраннинга (бег по пересеченной местности, лесам, горам и тропам вместо асфальтированных дорог или стадионов, прим. ред.) в Кемеровской области засняла на видео встречу с медведем. Упитанный лесной хищник и женщина встретились прямо лицом к лицу, но зверь, к счастью, не проявил агрессию. Эту встречу, как призналась Марина, она запомнит надолго!

«Очень миленький, упитанный медведь»

Как рассказала трейлраннер Марина Низовская на своей странице в запрещенной сети, мишку она увидела на тропе для квадроциклов между горами Асыр и Утуя в Шерегеше. Все произошло буквально в ста метрах от опоры подъемника популярного горнолыжного курорта.

«Зимой мы там катаемся на сноубордах. Через пять минут после этого я встретила две большие группы туристов, тропа популярная. В лесу я была не одна, а с мужем. Муж, видимо, быстро пробежал мимо медведя, не заметив его», - рассказала Марина в посте под видео.

Марина увидела медведя на тропе между горами Асыр и Утуя в Шерегеше. Скриншот видео

Марина увидела медведя на тропе между горами Асыр и Утуя в Шерегеше. Скриншот видео

Хищник, по всей видимости, сам не ожидал встретить человека так близко, поэтому испугался и отбежал в сторону.

«Когда я начала снимать видео, то думала, что он скрылся в лесу. Но он стоял совсем недалеко. Очень миленький, упитанный медведь. Я думала, что это подросток, но местные гиды сказали, что это взрослый медведь, - рассказывает Марина. - Со мной всё прекрасно, я отделалась лёгким испугом. После встречи с медведем у меня остались только положительные эмоции. На всю жизнь запомню его испуганную мордашку и пушистую жопку, когда он убегал от меня, сверкая пятками».

Какое-то время спортсменка боялась, что рядом с тропой может притаиться еще один медведь, однако взяла над страхом верх и рискнула побежать вперед. Благо, медведь следом не увязался!

Что делать при встрече с медведем или другими дикими животными

Ранее доктор биологических наук, профессор АлтГУ Сергей Снигирев рассказывал пресс-службе вуза, что делать при встрече с дикими животными, в том числе медведями. Со слов ученого, наибольшую опасность представляют бурые медведи. Они выходят к людям по нескольким причинам: из-за изменения климата или, к примеру, из-за голода.

При этом сами люди зачастую виноваты в том, что «приручают» диких животных: во время встреч с мишкой на трассе они начинают снимать зверя из автомобиля, подзывают его или даже дают угощения. В итоге медведь начинает намеренно искать встреч с людьми и выпрашивать еду.

Кроме того, зона рекреации человека становится шире. То, что человек, по сути, вторгается на территорию животных, беспокоит их.

«Что делать, если вы обнаружили медведя вблизи дома или в лесу? Если он вас еще не заметил, нужно постараться как можно скорее уйти подальше от этого места. Если медведь уже обратил на вас внимание и начал подходить, то нельзя убегать – он обязательно погонится за вами, сработает инстинкт преследования», - говорит ученый.

Туристам следует громко кричать, если есть ведро для сбора грибов - стучать по дну, включить музыку в машине или телефоне и постараться отпугнуть зверя. В лесу лучше не ходить в одиночку, а передвигаться компанией и издавать как можно больше шума.

При встрече с диким животным в пределах населенного пункта информацию следует передать в охотуправление Минприроды Алтайского края. Там оценят потенциальную опасность и примут меры в случае необходимости.

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