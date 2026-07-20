«На всю жизнь запомню его испуганную мордашку»: жительница Алтая лицом к лицу встретилась с медведем на лесной тропе

Хищник, по всей видимости, сам не ожидал встретить человека так близко Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Жительница Барнаула во время трейлраннинга (бег по пересеченной местности, лесам, горам и тропам вместо асфальтированных дорог или стадионов, прим. ред.) в Кемеровской области засняла на видео встречу с медведем. Упитанный лесной хищник и женщина встретились прямо лицом к лицу, но зверь, к счастью, не проявил агрессию. Эту встречу, как призналась Марина, она запомнит надолго!

«Очень миленький, упитанный медведь»

Как рассказала трейлраннер Марина Низовская на своей странице в запрещенной сети, мишку она увидела на тропе для квадроциклов между горами Асыр и Утуя в Шерегеше. Все произошло буквально в ста метрах от опоры подъемника популярного горнолыжного курорта.

«Зимой мы там катаемся на сноубордах. Через пять минут после этого я встретила две большие группы туристов, тропа популярная. В лесу я была не одна, а с мужем. Муж, видимо, быстро пробежал мимо медведя, не заметив его», - рассказала Марина в посте под видео.

Марина увидела медведя на тропе между горами Асыр и Утуя в Шерегеше. Скриншот видео

Хищник, по всей видимости, сам не ожидал встретить человека так близко, поэтому испугался и отбежал в сторону.

«Когда я начала снимать видео, то думала, что он скрылся в лесу. Но он стоял совсем недалеко. Очень миленький, упитанный медведь. Я думала, что это подросток, но местные гиды сказали, что это взрослый медведь, - рассказывает Марина. - Со мной всё прекрасно, я отделалась лёгким испугом. После встречи с медведем у меня остались только положительные эмоции. На всю жизнь запомню его испуганную мордашку и пушистую жопку, когда он убегал от меня, сверкая пятками».

Какое-то время спортсменка боялась, что рядом с тропой может притаиться еще один медведь, однако взяла над страхом верх и рискнула побежать вперед. Благо, медведь следом не увязался!

Что делать при встрече с медведем или другими дикими животными

Ранее доктор биологических наук, профессор АлтГУ Сергей Снигирев рассказывал пресс-службе вуза, что делать при встрече с дикими животными, в том числе медведями. Со слов ученого, наибольшую опасность представляют бурые медведи. Они выходят к людям по нескольким причинам: из-за изменения климата или, к примеру, из-за голода.

При этом сами люди зачастую виноваты в том, что «приручают» диких животных: во время встреч с мишкой на трассе они начинают снимать зверя из автомобиля, подзывают его или даже дают угощения. В итоге медведь начинает намеренно искать встреч с людьми и выпрашивать еду.

Кроме того, зона рекреации человека становится шире. То, что человек, по сути, вторгается на территорию животных, беспокоит их.

«Что делать, если вы обнаружили медведя вблизи дома или в лесу? Если он вас еще не заметил, нужно постараться как можно скорее уйти подальше от этого места. Если медведь уже обратил на вас внимание и начал подходить, то нельзя убегать – он обязательно погонится за вами, сработает инстинкт преследования», - говорит ученый.

Туристам следует громко кричать, если есть ведро для сбора грибов - стучать по дну, включить музыку в машине или телефоне и постараться отпугнуть зверя. В лесу лучше не ходить в одиночку, а передвигаться компанией и издавать как можно больше шума.

При встрече с диким животным в пределах населенного пункта информацию следует передать в охотуправление Минприроды Алтайского края. Там оценят потенциальную опасность и примут меры в случае необходимости.

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