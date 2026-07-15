На данный момент в соцсетях Умки и Бони суммарно 150 тысяч подписчиков. Фото Дарьи Сибиряковой

20 лет назад уроженец Челябинской области Радмир Гумеров переехал в Республику Алтай. Здесь он обрел не только свой дом, но и нашел себя и свое призвание – Радмир является основателем уникального лейбла этнической музыки. А еще с недавних пор мужчина стал блогером и счастливым обладателем двух щенков, которые одним днем ворвались в его жизнь и перевернули её. Подробности – в нашем материале.

«Вам нужно уезжать»

Сейчас Радмиру 43 года, 23 из которых были связаны с Уралом. Там мужчина родился, получил образование и встретил свою первую супругу, которая родом из Республики Алтай.

«Мы жили в Магнитогорске – промышленном городе с металлургическим комбинатом. Дочка начала кашлять, чихать. Мы постоянно ее лечили от простудных заболеваний, старались оберегать – закутывали на прогулках, дома перестали открывать окна. А потом выяснили, что это была не простуда, а аллергия. Врач сказал: «Вам нужно уезжать. Аллергия на дым от комбината случается у многих детей», - рассказывает Радмир.

Долго выбирать регион не пришлось – семья отправилась на родину супруги Радмира. До этого мужчина уже бывал на Алтае, и практически сразу регион влюбил его в себя.

«Девственная, нетронутая природа, величественные горы, энергетика, которую можно только почувствовать, но не увидеть. Такое особое состояние сознания, когда сюда попадаешь. И люди с чистым сердцем и ясным взглядом. Меня удивило, какие все здесь доброжелательные и гостеприимные».

За все эти годы мужчина сменил немало профессий - водил авторские туры, занимался строительством. Как говорит сам герой, он «только в космос не летал».

В рамках лейбла Радмир еще снимает клипы и фильмы. Фото Игоря Кувшинникова

«На Алтае я познакомился с ребятами-музыкантами и начал заниматься музыкой. Никакого специального образования не имею. Начал осваивать ханг – инструмент довольно современный, выглядит как большая летающая тарелка или металлический барабан. Основал первый на Алтае лейбл этнической музыки. Сейчас у меня два музыканта в команде – Добрыня Сатин и КосмоЧеловек – оба из древних шаманских родов».

Кстати, в рамках лейбла Радмир еще снимает клипы и фильмы. Самая свежая работа – это авторский фильм ведущей Первого канала Ирины Муромцевой «Так говорили старики», в котором команда Радмира участвовала в качестве авторов музыки и организаторов съёмочного тура по Алтаю. Картина недавно получила гран-при на международном кинофестивале в Казани, став лучшей среди более 700 работ из разных стран мира.

«Я зарекся больше не брать собаку»

Раньше в жизни Радмира были разные животные. В детстве у него и кошки, и собаки, но самая большая любовь к хвостикам открылась в сердце лишь с появлением Бони и Умки.

«Моя вторая супруга Татьяна питает огромную любовь к животным. У нас был пес Боцман – помесь немецкой овчарки и лайки. Невероятно умный. Я часто замечал, что он как будто понимает человеческую речь, исполнял все просьбы. Помню, как мы переезжали в другой дом, я повернулся и сказал «Боцман, все хорошо, перестань волноваться», а он глубоко вздохнул, лег на сидение и всю дорогу ехал молча. Потом он заболел. Лечили мы его долго. Опухоль оперировали три раза – пулька от воздушки застряла в районе позвонка, и вокруг этой пульки все так заросло, что достать ее было невозможно. Пробовали разное лечение, пытались его спасти, но он скончался. Боцман пробыл с нами всего 4,5 года. И я после этого зарекся, что больше не буду брать собаку».

Конура, в которой когда-то жил пес, ушедший на радугу, так и осталась пустовать и напоминать хозяевам об утрате. Как-то супруга Радмира увидела в чате зооволонтеров сообщение, что в Чемальском районе ощенилась собака, и ей срочно нужна конура.

«Жена предложила отдать. Нам потом прислали видео, как собака со щенками с благодарностью приняли подарок – залезли в нее счастливые и даже не хотели вылазить. Спустя время мы повезли еще им корм, и в этот момент появилось новое сообщение, что в лесу выбросили двух щенков. Супруга начала меня обрабатывать и уговаривать взять одну из них, и я поставил условие: «Если будет пятнистый, миленький кобель, как из мультика про «Котенка Гав», то, возможно, возьмем одного».

Когда пара приехала на место, то оказалось, что оба двухмесячных щенка – девочки: у одной – рыжие пятнышки, у другой – черные. Если не учитывать, что кобелем ни одна из них не оказалась, то как заказывали! Сначала их планировали взять лишь на передержку, но хитрюги не оставили Радмиру и Татьяне шансов – сразу начали кувыркаться по газону, благодарно облизывать своих спасителей и подставлять свои пузики для почесушек. Ну, и как тут устоять?»

Боня и Умка. Фото Дарьи Сибиряковой

«Мама Бони и Умки охраняла парковку в деревне. Волонтер узнал ее по рыжему колечку на хвостике. Забрать щенков он не мог, а вернуть их означало бы обречь на смерть. У меня сразу мелькнула картина перед глазами, как я в детстве гуляю по берегу Урала и на пляже нахожу мешок с утопленными щенками… А этот дом как раз находился на берегу реки. В общем, моё сердце не выдержало. Я в первый же день влюбился в них и решил оставить», - говорит мужчина.

На данный момент в соцсетях Умки и Бони суммарно 150 тысяч подписчиков. Видео: группа Бони и Умки в VK

В честь алтайской богини

Выбрать имена щенкам Радмиру помогла одна из подписчиц, которая предложила назвать девчонок в честь богини Умай. Одна из них получила имя Богиня – сокращенно Боня, а вторая – Умай, но, если кратко - Умка.

Умка. Фото Дарьи Сибиряковой

Несмотря на то, что внешне щенки друг на друга действительно походи, характеры у них разные.

«Умка (с черными пятнами, прим. ред.) – более шебутная: облает всех прохожих, охраняя территорию, любит находиться в доме. А Боня – романтичная натура. Ей обязательно нужно что-то найти и сгрызть, исследовать. На прогулках она бегает за бабочками и мухами».

Двор частного дома, где живет семья, с появлением малышей заметно преобразился. Теперь там нет огорода или цветов, зато есть просторная лужайка – огромный вольер для игр и бесконечного счастья двух беспокойных пушистиков. Наблюдаешь за ними и чувствуешь, как на душе становится хорошо.

«Они живут и в доме, и на улице – обустроенные места есть везде. На самом деле им на улице гораздо интереснее. Мне пришлось даже обшить забор по периметру защитной сеткой».

Недавно Боня и Умка снялись в клипе. Фото Дарьи Сибиряковой

Кстати, Боня и Умка – не единственные питомцы в доме. У Радмира и Татьяны есть еще и старенькая, 17-летняя кошка. В первый же день пребывания дома Боня прихватила хвостатую зубами – видимо, пыталась показать, кто теперь в доме хозяин. Однако вскоре животные научились жить в мире.

Как живут звезды

Когда в жизни Радмира появились Боня и Умка, он решил поделиться радостью со своими подписчиками и буквально на коленке смонтировал небольшое видео. Отклик был нереальным – многие начали писать, что хотят и дальше следить за историей двух сестер-спасенышей. Ролик, как говорят блогеры, улетел в космос, а на страницу Радмира начали массово подписываться, и он понял, что пора создавать отдельный блог о жизни двух пушистых.

«Я просто хотел поделиться радостью. Они наполнили наш дом счастьем. Более того, многие последовали нашему примеру и тоже стали подбирать питомцев – пошла цепная реакция».

На данный момент в соцсетях Умки и Бони суммарно 150 тысяч подписчиков. Девчонки даже получают свои первые контракты – не так давно они снялись в музыкальном клипе. Райдер, конечно, был скромный – вкусняшки и лежанки - зато какая отдача! Клип можно будет посмотреть уже в конце июля.

Выбрать имена щенкам Радмиру помогла одна из подписчиц. Фото Дарьи Сибиряковой

«Раньше я радовался каждой сотне подписчиков, а теперь каждые сутки по одной-две тысячи подписчиков добавляются. Я смотрю на это и думаю «Как так?». А инвестиций-то было – мешок корма и поездка к ветеринару».

К слову, сами звезды пока к гонорарам не сильно требовательные. Но кто знает, что будет, как только они подрастут. Остается лишь надеяться, что звездная болезнь для собак не заразительна…

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