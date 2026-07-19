Боялся, что его убьют. От чего умер Василий Шукшин

Памятник Шукшина на его родине в Сростках Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

21 июля в Алтайском крае стартуют «Шукшинские дни». На фестивале будут вспоминать яркую, но недолгую жизнь Василия Макаровича. Судьба отвела ему всего 45 лет. А вокруг смерти знаменитого режиссера, актера и писателя до сих пор ходят легенды.

Попросил лекарство

В 1974 году на Дону режиссер Сергей Бондарчук снимал картину «Они сражались за Родину». Шукшин получил в ней одну из главных ролей - бойца Лопахина. Артисты жили возле станицы Клетской на теплоходе «Дунай». Осенью съемки завершались, и 4 октября Шукшин уже должен был вернуться домой в Москву.

2 октября ранним утром актер Георгий Бурков увидел Шукшина, державшегося за сердце. Тот попросил какое-нибудь лекарство. Бурков нашел у кого-то капли, Василий Макарович выпил их и ушел спать.

В тот день его ждали на последнюю досъемку. Но не дождались. А когда зашли в его каюту, он был уже мертв.

Тело доставили в Волгоград, где провели экспертизу и поставили причину смерти: сердечная недостаточность. Из Волгограда гроб самолетом отправили в Москву, в морг Института Склифосовского. Друзья попытались добиться повторного исследования, но им отказали.

«У него предчувствие было»

Зачем нужна была повторная экспертиза? Друзья и родные были уверены – Шукшина убили. Вот что говорила корреспонденту «Комсомолки» Евгению Черных вдова актера Лидия Федосеева-Шукшина:

Федосеева-Шукшина уверена, что произошло убийство Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

«Я уверена: в ту ночь произошло убийство. Чего Вася и боялся. Он показывал мне список своих родственников, которые умерли насильственной смертью: отец, семь дядьев, два двоюродных брата. Боялся, что разделит их участь. У него предчувствие было. Говорил: "Господи, дай скорее вернуться со съемок, чтоб ничего не случилось!" Когда заявляют, что у него не выдержало больное сердце, мне горько. Вася никогда не жаловался на сердце. Говорил: "Я такой же крепкий и здоровый, что полынь степная". Он чувствовал себя прекрасно, несмотря на те безумные съемки».

А как раз перед съемками Шукшин, по словам вдовы, прошел обследование в хорошей больнице. У него были проблемы с желудком (язва), но вот с сердцем никаких проблем не нашли. Подтверждением тому были кардиограммы, которые Федосеева-Шукшина долго хранила.

Ближайший друг Шукшина, оператор Анатолий Заболоцкий, был уверен, что Василия Макаровича отравили. И с ним соглашались многие.

«В станице Клетская ходили разные толки, - рассказывал председатель Волгоградского филиала Центра В. М. Шукшина Николай Дранников. – Понятые говорили, что в каюте все было разбросано. Будто кто-то что-то искал. А сам Шукшин лежал скорчившись. Это никак не вяжется с фото криминалистов, где Василий Макарович лежит в опрятной каюте, прикрытый одеялом, будто спит».

А еще у некоторых вызвали подозрение чистые сапоги. Мол, кто-то что-то с них смывал. А сам он якобы не стал бы мыть, так как с утра нужно было на съемку, где обувь вновь замарается. Кого-то сильно смущал запах корицы в каюте после смерти Шукшина - так, дескать, пахнет «инфарктный» газ, который вызывает остановку сердца.

Ходили также сплетни, что Шукшина сгубила водка.

«Это ерунда! – возмущалась Лидия Федосева-Шукшина. - Вася не брал в рот ни капли почти восемь лет!»

Шукшин и Заболоцкий Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Анатолий Заболоцкий клятвенно свидетельствовал: с 1969 года Шукшин ни разу ни с кем не выпил. Даже на своих днях рождения не трогал спиртное.

«Однажды я спросил, как ему это удается. Он ответил: "Был я у одного старичка доктора, который лечил Есенина, и из той беседы вынес: только сам я кузнец своего тела. Надо обуздывать себя. И стал я строжить свое тело и язык, и вот уже семь лет держусь в форме. Все искушения гашу работой"», - вспоминал слова друга Заболоцкий.

Подтверждений нет

Между тем, версия об убийстве так и не нашла никаких документальных подтверждений.

«Она хороша для детективного романа, - говорил писатель Алексей Варламов, автор биографии Шукшина в серии «ЖЗЛ». - Просто люди любят страшные сказки. Гораздо интереснее думать, что кого-то коварно убили, чем предполагать ненасильственную смерть от сердечного приступа».

Впрочем, Шукшин и сам очень любил мифологизировать свою судьбу и был суеверным. В свой последний вечер жизни он с Бурковым ездил в баню к знакомому станичнику. На обратном пути водитель насмерть сбил кошку. Шукшин переживал: примета плохая. А утром Василия Макаровича не стало...

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