На след вывел наушник. Парень, упав с мопеда, в гневе насмерть избил женщину на дороге

Подсудимый отправится на шесть лет в колонию строгого режима Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

24-летний житель Поспелихинского района Алтайского края по решению суда отправится на шесть лет в колонию строгого режима. Подсудимый признан виновным в умышленном причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

«Криминальное происшествие произошло еще в октябре 2024 года. Утром жители села Калмыцкие мысы, выгоняющие на пастбище скот, обнаружили на дороге труп местной жительницы», - рассказал «КП- Барнаул» Сергей Федосов, руководитель Шипуновского межрайонного следственного отдела СУСК РФ по Алтайскому краю.

По словам следователя, на преступника вывел оброненный на месте преступления наушник. Вскоре вышли на местного жителя, в доме которого находился пенал с одним наушником. Одорологическая (запаховая - прим. ред) экспертиза установила, что наушники, найденный на месте преступления и находившийся в доме подозреваемого, идентичны и оба принадлежат ему.

Однако подозреваемый, вызванный на допрос, категорически не признавал свою вину.

«Он выдвигал различные версии, которые расследованием опровергались и не подтверждались, - рассказывает Сергей Федосов. В том числе говорил, что в свете фар увидел лежащую женщину мертвую, испугался, никому не стал ничего говорить. Вину в инкриминируемом ему деянии не признавал, а далее от дачи показаний и вовсе отказался».

Но защитные версии не подтвердилась, характер травм был другой. Многочисленные косвенные улики, а также исследования на полиграфе указывали на виновность подозреваемого.

В итоге следствием и судом было установлено, что парень под градусом ехал ночью по сельской дороге. Заметив на дороге женщину, резко повернул, чтобы объехать, однако не справился с управлением и упал. Поднявшись, в ярости подошел к прохожей и несколько раз ударил ее кулаками по голове. От полученной открытой черепно-мозговой травмы женщина скончалась на месте.

«Расследование этого уголовного дела представляло особую сложность из-за отсутствия прямых очевидцев преступления и необходимости опровержения ложной версии фигуранта о его непричастности, - прокомментировали в пресс-службе СК РФ региона. - В основу обвинения легла кропотливо собранная доказательственная база. Был проведен значительный объем следственных действий: допрошены многочисленные свидетели, назначены и проанализированы результаты судебно-медицинских, медико-автотехнической и трасологической экспертиз. Причастность к содеянному также подтверждена результатами психофизиологического исследования и обнаружением на месте происшествия личных вещей, принадлежащих осуждённому».

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