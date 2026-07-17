Смотрите и кайфуйте! На Алтае огоньки расцвели вопреки календарю

Огоньки, которые обманули календарь. Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

На берегах Телецкого озера есть поляны, где можно переместиться во времени. Там в эти дни благоухают огоньки. Великолепная купальница азиатская обычно цветет яркими оранжевыми цветами в мае - начале июня. Но, оказывается, на берегах золотого озера есть места, где её цветением можно любоваться даже в июле.

Сотрудники алтайского биосферного заповедника Роман и Татьяна Воробьевы на днях запечатлели эту красотищу. Смотришь, и хочется окунуться в цветочное благоухающее пламя с головой, забыв о суете, которая закручивает нас во времени и в пространстве. Успокаиваешься при этом даже просто глядя на великолепные снимки Воробьевых. Есть в них какая- то целебная сила.

Огоньки, которые обманули календарь. Фото: Роман и Татьяна Воробьевы

А огоньки зацвели вовсе не случайно. Как пояснили сотрудники биосферного заповедника, поляны, на которых они сейчас роскошно цветут в окрестностях заповедного кордона Кокши, во время высокой воды были залиты водой. И время для растений под водой, как будто замерло, как на погруженной потопом Атлантиде. Природа будто сделала паузу. А когда вода в озере стала спадать, и мокрые поляны подставили бока солнцу, огоньки спешно расцвели, будто догоняя время после «летаргического сна».

Смотрите и наслаждайтесь.

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