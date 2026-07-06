Целился в птицу - попал в ребенка? На Алтае подросток прострелил ногу 12-летнему мальчику

Пострадавшего успешно прооперировали Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае следователи разбираются в ЧП с несовершеннолетними в одном из сел Калманского района. Как сообщили в пресс-службах СК, полиции и прокуратуры, 17-летний подросток прострелил ногу 12-летнему ребенку. Пострадавший в настоящий момент получает необходимое лечение.

Инцидент произошел 30 июня, но известно о нем стало лишь спустя неделю. Как рассказала мама пострадавшего мальчика, в тот день ее сын играл на улице – катался на квадроцикле. Ребенок услышал выстрел, а затем почувствовал резкую боль в бедре. Прибывшие на место медики госпитализировали мальчика в барнаульскую больницу, где под общим наркозом ему провели операцию и извлекли пулю.

Правоохранители установили, что к стрельбе из пневматического оружия причастен 17-летний подросток, который учится в девятом классе местной школы. Откуда у несовершеннолетнего оружие, не уточняется. Парень находился на участке по соседству и якобы стрелял в птиц. В отделе полиции он признался, что попал в мальчика случайно.

По данным правоохранительных органов, заявление от имени потерпевшей стороны было подано в полицию еще 1 июля. Мама ребенка в своем посте пишет, что оружие у подростка, в конце концов, изъяли. Полиция уточнила, что воздушку направили на баллистическое исследование.

После публикации в СМИ к ситуации подключился следственный комитет:

«По данному сообщению следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия)» - отметили в СК.

Следователи установят все обстоятельства, которые изложены в сообщении, и дадут правовую оценку действиям подростка. Расследование дела находится на контроле руководства следственного управления СК России по Алтайскому краю.

Также проверку проводит прокуратура Алтайского края.

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