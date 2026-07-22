«Выжать из парней максимум»: хоккеисты «Динамо-Алтай» вышли из отпуска и начали подготовку к контрольным матчам

В новом сезоне болельщики "Динамо" ждут улучшения результатов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Прошлый сезон ВХЛ барнаульский хоккейный клуб «Динамо-Алтай» завершил на 29-м месте. Команда набрала 51 очко за 62 матча и не смогла пробиться в плей-офф. Руководство признало результат неудачным, сделало выводы и запустило перезагрузку. В июле команда собралась в обновленном составе, приняла нового главного тренера и отправилась закладывать физическую базу на предсезонные сборы. Рассказываем, кто из статусных новичков пополнил ряды барнаульцев, как проходят тренировки под руководством свежего штаба и какие задачи стоят перед клубом на осень.

Выводы после неудачи и новый рулевой

Руководство клуба не стало скрывать разочарования от прошедшего чемпионата. Директор «Динамо-Алтай» Руслан Чайкин охарактеризовал итоги выступления так:

«Сезон был сложный, тяжёлый – как на эмоции, так и на принятие решений. Единственное, хочу поблагодарить болельщиков: к ним нет никаких вопросов, они в этом сезоне были лучшими. Результат у нас получился неудачным, хотя сезон должен был быть более успешным. Мы планировали всё-таки попасть в стадию плей-офф».

Тогда руководитель сетовал на бюджет и сложность логистики сибирских команд:

«Минимум 200 миллионов нам выделяет правительство региона. С точки зрения финансирования этих средств на жизнедеятельность организации хватает. Но мы географически дальний регион, и все клубы Сибирского федерального округа имеют бюджет в полтора-два раза больше нашего. Тяжёлая логистика, сам календарь плотный. Но мы рады тому, что у нас есть база, и нам остаётся только плодотворно поработать».

Клуб покинула большая группа игроков Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Генеральный менеджер клуба Артемий Лакиза сформулировал главную установку на ближайшие месяцы:

«Задача на следующий сезон – из тех ребят, кто у нас будет в команде, выжать максимум из их возможностей, тогда можно показать хороший результат».

Одним из первых шагов к «преображению» стало освежение тренерского мостика. Владимир Гусев покинул пост коуча, а возглавил команду 38-летний Артем Седунов. Воспитанник омского хоккея знаком Барнаулу, так как два года назад работал здесь с защитниками, а с декабря 2024 года с переменным успехом руководил курганским «Зауральем». В обновленный тренерский штаб также вошли Сергей Шиханов (тренирует нападающих), Иван Стребков (защитников), Лев Куземченко (вратарей) и Евгений Ермаков (видеотренер).

Чистка состава и подкрепление из КХЛ

Перед стартом подготовки состав «Динамо-Алтай» пережил чистку. Клуб покинула большая группа игроков. Среди них защитники Иван Синицкий (ушел в ХК «Норильск»), Кирилл Маслов («Тамбов») и Игорь Сушинский. Из нападающих команду покинули Александр Князев («Рязань-ВДВ»), Егор Климович (ХК «Норильск»), а также Василий Комаров, Александр Когалев, Антон Вилков, Константин Пархоменко, Александр Кокшаров, Артем Точилкин и Артем Валеев.

На замену пришла обойма новобранцев. Оборонительные ряды укрепили Арсений Ерохин («Молот»), а также имеющие опыт игры в КХЛ Никита Громов, Михаил Епишин (оба из «Тамбова») и Степан Фролов («Химик»).

В линию атаки пришли Савва Андреев («Омские Крылья»), Александр Путилов («Южный Урал»), Антон Угольников («Тамбов») и игроки с опытом КХЛ – Егор Круженков («Ижсталь»), Даниил Скориков (ХК «Норильск») и Георгий Овчинников («Химик»). Сейчас на сборах находятся 30 хоккеистов (4 вратаря, 10 защитников и 16 нападающих), часть из которых доказывает право на полноценный контракт через пробные соглашения.

Сборы в Новосибирске и контрольные матчи

В середине июля команда прошла углубленный медосмотр (УМО) в Алтайском краевом диагностическом центре и отправилась на выездные сборы.

Новый главный тренер Артем Седунов рассказал о плане подготовки:

«Команда прошла УМО, никаких проблем нет, всё в штатном режиме, все парни готовы. Сегодня уезжаем на тренировочный сбор в Новосибирск на базу ЛДС "Сибирь". Там есть все условия для качественной подготовки: лёд, тренажёрный зал. До 2 августа пройдёт основная закладка базы перед сезоном, после чего вернёмся в Барнаул. Коротко здесь поработаем и поедем на товарищеские матчи».

Врач клуба по спортивной медицине Эдуард Уваренков подтвердил физическую готовность состава:

«Обследование мы прошли в большем объеме, чем в предыдущие годы – копнули глубже. Парни готовы, здоровы и выполнят все задачи, поставленные перед ними тренерским штабом».

В августе команда проведет серию контрольных игр Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сами хоккеисты настроены оптимистично.

«Очень рад вернуться в Барнаул. Отлично провел отпуск: отдохнул, набрался сил, а затем плодотворно готовился к предстоящему сезону. С нетерпением ждем всех болельщиков на трибунах, хочется уже со всеми увидеться и начать чемпионат», – говорит нападающий Ярослав Зыков.

После сбора в Новосибирске и краткой паузы в Барнауле команда проведет серию контрольных игр. 8-9 августа «Динамо-Алтай» сыграет в Омске с «Омскими Крыльями», 12-13 августа в Тюмени с «Рубином», а 25-26 августа в Красноярске скрестит клюшки с ХК «Норильск» и «Соколом». Старт нового сезона ВХЛ запланирован на сентябрь 2026 года.

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