57% общего объема топлива за сутки уходит жителям региона Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Республике Алтай продолжают контролировать продажу горючего на заправках. Власти региона подвели промежуточные итоги работы системы отпуска топлива по документам, раскрыли статистику потребления и рассказали о борьбе с недобросовестными АЗС. Какова ситуация с бензином в Горно-Алтайске и Республике Алтай на 21 июля 2026 года – в нашем материале.

Ситуация с бензином в Горно-Алтайске и Республике Алтай на 21 июля 2026 года

Напомним, специальный режим отпуска бензина и дизеля действует в регионе с 8 июля. Теперь купить топливо на заправках можно только при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства.

«Это позволило исключить многократные заправки, закупку топлива впрок и спекуляции», – заявил глава региона Андрей Турчак.

Анализ потребления показал, что 57% общего объема топлива за сутки уходит жителям региона. Оставшиеся 43% приходятся на иногородних водителей, среди которых 16,5% приезжают из Алтайского края, а 10% – из Новосибирской области.

«В условиях высокого сезона ограничить туристов мы не можем, но главная задача – обеспечить топливом жителей, аграриев, предприятия ЖКХ, социалку, общественный транспорт, аварийные и экстренные службы», – сказал Андрей Турчак.

Отдельное внимание власти уделили отдаленным селам Турочакского и Улаганского районов, где свет в дома подают малые дизельные электростанции. На дополнительную закупку горючего для этих территорий из бюджета выделили почти 10 млн рублей.

Режим экономии коснулся и госслужащих.

«Для чиновников действуют такие же ограничения и лимиты по топливу, как и для всех жителей республики», – напомнил руководитель региона.

Все служебные поездки без первоочередной необходимости для них сейчас запрещены, а рабочие совещания переведены в онлайн-формат.

Есть ли топливо на заправках, цена

Чтобы жители и гости региона могли быстро найти рабочие АЗС, на прошлой неделе запустили интерактивную карту. Сервис в режиме онлайн показывает наличие бензина и дизеля на конкретных станциях, а также уровень очередей.

По официальным данным Алтайкрайстата на 13 июля, средняя стоимость топлива в Республике Алтай составила:

АИ-92 – 78,61 рубля за литр;

АИ-95 – 82,24 рубля за литр;

АИ-98+ – 96,15 рублей за литр;

Дизельное топливо – 93,19 рублей за литр.

Параллельно региональное Минэкономразвития и УФАС проверяют коммерческие заправки из-за сообщений о резком завышении стоимости горючего со стороны частников.

«Есть случаи, когда частные АЗС резко подняли цены на топливо – до 120-180 руб. за литр. Такого рода попытки спекуляций или злоупотреблений должны незамедлительно пресекаться», – сказал Андрей Турчак.

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