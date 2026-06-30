С 1 июля по 1 сентября в республике ограничивают розничную продажу топлива Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

С 1 июля в Республике Алтай вводятся временные ограничения на розничную продажу автомобильного топлива. Об этом в ходе трансляции заседания регионального правительства в прямом эфире заявил глава республики Андрей Турчак. Решение принято на фоне общероссийских логистических сложностей с поставками горючего. Так, сразу в ряде районов отпуск топлива ограничится 30 литрами бензина в одни руки. Какова ситуация с бензином в Горно-Алтайске и Республике Алтай на 30 июня 2026 года – в материале «КП – Барнаул».

Ситуация с бензином в Горно-Алтайске и Республике Алтай на 30 июня 2026 года

Для защиты внутреннего рынка и сохранения стабильности с 1 июля по 1 сентября текущего года в республике временно ограничивают розничную продажу топлива. Лимиты будут зависеть от конкретного района:

Андрей Турчак выделил, что эти меры носят исключительно упреждающий характер.

«Они не коснутся экстренных служб, предприятий жизнеобеспечения, социальных учреждений и сельхозорганизаций. Заявки аграриев на топливо будут полностью удовлетворены», – подчеркнул руководитель региона.

Глава республики призвал местных жителей отнестись к временным правилам с пониманием, не создавать лишних очередей на АЗС и не пытаться запасаться топливом сверх нормы. Вопрос находится на контроле у руководства страны.

«В воскресенье Президент провёл отдельное совещание по снабжению регионов топливом. На федеральном уровне принимаются комплексные меры, которые должны в ближайшее время стабилизировать ситуацию», – резюмировал Андрей Турчак.

Есть ли топливо на заправках, цена

На текущий момент заправочные станции республики работают в штатном режиме. Последние официальные данные Алтайкрайстата выглядят следующим образом: За АИ-92 придется отдать 69.45 рублей, за АИ-95 – 73.49 рубля, за АИ-98 и выше – 91.49+ рублей, а вот за Дизельное топливо –85.27р.

Ранее в Алтайском крае на некоторых локальных заправках автомобилисты уже сталкивались с временным дефицитом и большими очередями. Власти региона совместно с крупнейшими поставщиками задействовали механизмы защиты внутреннего рынка, которые адаптированы к текущим усложненным условиям.

Сейчас в крае меняют привычную схему логистики, создают дополнительные резервные хранилища и проводят специальные закупки топлива. В частности, задействован механизм поставок горюче-смазочных материалов у зарубежных партнеров на льготных условиях, что позволит полностью закрыть текущие потребности водителей.

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