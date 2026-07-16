Изо рта шла слюна и не мог сказать ни слова. В центре Барнаула таксист потерял сознание и устроил ДТП

Авария произошла сегодня утром, 16 июля Фото: Сергей ГАПОН. Перейти в Фотобанк КП

Авария произошла сегодня утром, 16 июля, на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Никитина. Первые сообщения о происшествии появились в сообществе «Инцидент Барнаул». По словам очевидцев, водитель такси во время поездки внезапно потерял контроль над машиной. Автомобиль столкнулся с другим авто, пересек встречную полосу и остановился только после сильного удара о металлическое дорожное ограждение.

Свидетели ДТП бросились на помощь и увидели, что виновник аварии находится в тяжелом состоянии. Мужчина не мог отвечать на вопросы и чувствовал себя крайне плохо. Прохожие заметили у него обильное слюноотделение и предположили, что у таксиста случился острый приступ. Люди оказали ему первую помощь и вызвали экстренные службы. На место приехали медики скорой помощи, пожарные расчеты и экипаж полиции.

Вскоре ситуацию официально прокомментировали в городской Госавтоинспекции. В ведомстве пояснили, что авария случилась в 07:55 в районе дома №40 на проспекте Комсомольском.

«Предварительно установлено, что водитель – мужчина 1959 года рождения, управляя автомобилем «Хундай Солярис», не справился с управлением и совершил столкновение с двигающимся во встречном направлении автомобилем «Ниссан Марч» под управлением водителя-женщины 1991 года рождения», – рассказали в ведомстве.

Серьезных травм никто не получил. Скриншот видео "Инцидент Барнаул"

Серьезных травм никто не получил. В Госавтоинспекции уточнили, что в результате происшествия пострадавших нет, а само ДТП оформлено с материальным ущербом. Сейчас правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства утренней аварии и точную причину резкого ухудшения самочувствия водителя.

Ранее, ночью 16 июля, на трассе при подъезде к Барнаулу произошло ещё одно ДТП. Водитель автомобиля «Тойота Королла Филдер» пошел на обгон, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с микроавтобусом «Фиат Дукато». От полученных травм предполагаемый виновник аварии скончался на месте до приезда медиков. Второго автомобилиста осмотрели врачи – госпитализация ему не потребовалась

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