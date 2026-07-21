«Парень жив буквально чудом»: разборки подростков в алтайском селе закончились поножовщиной

Полиция проводит проверку Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В одном из сел Калманского района драка двух несовершеннолетних закончилась поножовщиной и уголовным делом. В числе участников конфликта были и несовершеннолетние. Как сообщила глава района Ольга Чернолуцкая в своем канале в Max, в ситуации уже разбираются правоохранительные органы.

Инцидент произошел в конце прошлой недели – 17 июля.

«Теперь нож и больница. Это уже не «разборки», а статья УК. <…> Опять молодежь 16–20 лет, опять драка. Но в ход пошли не кулаки, а холодное оружие - и парень жив буквально чудом. Это не «помахались и разошлись». Это уголовное дело, полиция разбирается, но уже сейчас понятно - ребята теперь уже никогда не будут прежними», - пишет глава Калманского района.

Как рассказали «Комсомолке» в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, заявление в органы внутренних дел поступило 18 июля. По предварительным данным, между двумя 17-летними подростками произошел конфликт, в результате чего один нанес травмы другому.

«Пострадавшему была оказана помощь в медучреждении, после чего он был отпущен домой. По данному факту органами внутренних дел проводится проверка, молодому человеку выдано направление на судмедэкспертизу. По результатам проверки и данным экспертизы будет принято решение в соответствии с законодательством», - прокомментировали в полиции.

Глава района обратилась к родителям и призвала их контролировать детей, чтобы те не гуляли по ночам. Она напомнила, что в России действует «комендантский час», согласно которому детям до 16 лет без сопровождения законных представителей запрещено находиться на улице с 22:00 до 06:00. Для подростков от 16 до 18 лет ограничение действует в период с 23:00 до 06:00.

Родителям, чьи дети гуляют по ночам, грозит штраф по статье 5.35 КоАП РФ - от 500 до 5 тысяч рублей.

«Но штраф — это меньшее зло. Главное — если ваш ребенок после 23:00 на улице, он автоматически в группе риска. Родители, спросите у своих детей: «Где ты? С кем? Когда будешь дома?». Если после 23:00 не дома — не ждите утра. Езжайте и забирайте сами. Скандал в семье лучше, чем звонок из больницы или от следователя», - добавила глава района.

Напомним, что в конце июня в этом же селе 17-летний подросток прострелил ногу 12-летнему ребенку. Со слов мамы пострадавшего мальчика, её сын играл на улице, когда почувствовал резкую боль в области бедра. Медики забрали ребенка в больницу, где ему извлекли пулю. Вскоре был установлен подозреваемый. Как выяснила полиция, парень стрелял из пневматического оружия. Задержанный пояснял, будто попал в мальчика случайно, а целился в птиц. Следком по данному факту расследует уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью, совершенное с применением оружия».

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