«В школе была белой вороной». Внучку Золотухина выбрали на главную роль в фильме «Война и мир»

Дочка священника Мария Золотухина начинает день с молитвы Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

Внучка уроженца Алтая, легендарного актера Валерия Золотухина, сыграет главную роль в новой экранизации романа Льва Толстого «Война и мир». Мария Золотухина стала лучшей Наташей Ростовой на кастинге. Режиссёр проекта - Сергей Урсуляк, съёмки уже начались. Андрея Болконского сыграет Никита Волков, Пьера Безухова — Никита Языков. В проекте также заняты Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Александр Балуев, Алексей Серебряков, Сергей Маковецкий и другие известные актёры.

Рассказываем о том, как Мария Золотухина пришла к актерской профессии.

Не смотрела глупые мультики

Напомним, что Маша - дочка старшего сына Золотухина Дениса, которого сегодня больше знают как отца Дионисия. Денис родился в 1969 году – в первом браке Валерия Золотухина с известной актрисой Ниной Шацкой. После развода мальчика воспитывал отчим Леонид Филатов, также легендарный актер. Талантливому юноше с такой актерской родословной, естественно, прочили славное театральное будущее. Однако Денис Золотухин изумил всех, бросив ВГИК и поступив в духовную семинарию.

В семье батюшки Дионисия и матушки Аллы шестеро детей. В прошлом году в интервью «Экспресс-газете» Мария рассказывала, что в школе считалась белой вороной, не вписывалась в коллектив. Верующие родители, по словам девушки, не разрешали им зависать на глупых мультиках и телешоу. В семье по инициативе отца с удовольствием смотрели фильмы - классику отечественного и зарубежного кино. Любимой актрисой Маши с детства стала Татьяна Самойлова

Влюбляться начала недавно

В доме православного священника каждый вечер читали Библию, обсуждая сюжеты главной христианской книги.

«Для меня важны вера, брак и венчание», - говорит Маша. И с непосредственностью Наташи Ростовой признается, что начала влюбляться лишь четыре года назад. А когда влюбляется, молится Богородице, чтобы та помогла понять, ее ли это мужчина, в которого влюблена, и охладила пыл, если не тот.

«И вот проходит немного времени, и я полностью теряю к нему интерес, мы расстаемся. А в сердце ничего не остается», - рассказывает девушка, которая хочет создать семью один раз и навсегда по примеру своих родителей, которые 30 лет вместе.

«Золотухинская кровь взыграла»

С дедом Валерой, по словам Марии, они виделись не так часто. Но всегда радовались встрече. Приходили к нему на кинопремьеры и в Театр на Таганку. От любви к Таганке, мечте донести что-то важное со сцены и началась Машина любовь к профессии актера. Девушка поступила без протекции своей бабушки Нины Шацкой, которую называет «невероятной Ниной». Конечно, поступлением бабушку обрадовала.

Окончив Высшую школу сценических искусств Константина Райкина, стала служить в театре «Сатирикон». Ее дебют на большом экране случился в фильме Сергея Урсуляка «Праведник».

Младшему сыну Золотухина Мария приходится племянницей. Из веселых совместных воспоминаний - день рождения маленького Вани в музыкальном центре, куда Валерий Золотухин однажды пригласил и внуков. Со слов девушки, в их большой семье никакой ревности не было. Сейчас они с Иваном в соцсетях следят друг за другом, радуются успехам друг друга.

В июне, когда на Алтае праздновали 85-летие Валерия Сергеевича Золотухина, не было ни сына Дионисия, ни сына Ивана. По словам матери Ивана Ирины Линдт, он занят - в этом году парень успешно выпустился из Московской театральной школы Олега Табакова и поступил на службу в театр «Современник». Он приезжал на Алтай в мае, на съемки фильма про своего отца.

«А отец Дионисий был у нас только на отпевании отца в 2013 году», - рассказали в музее Валери Золотухина в Быстром Истоке.

Из внуков на Алтай тоже никто не приезжал.

«Но вот Маша сейчас пошла в актрисы, это ж золотухинская кровь взыграла. Может, потом и на родину деда потянет. Очень ждем», - надеются в музее.

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