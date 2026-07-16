Накопила долги и бросила сына на мать? Беременную от Иракли уроженку Алтайского края заподозрили в мошенничестве

Екатерина отрицает, что на нее написали заявление. Скриншот клипа Иракли на песню «Матушка Россия»

Накануне СМИ сообщили, что переехавшую из Бийска Алтайского края в Москву модель Екатерину Лукьянову заподозрили в мошенничестве. Не так давно Катя рассказала в соцсетях о том, что беременна от известного российского певца Иракли, а до этого ей приписывали роман с Тимати, но сама Екатерина это отрицала. Рассказываем, что известно об очередном скандале с нашей землячкой.

Бизнес на шубах

Как пишет «СтарХит» со ссылкой на знакомую Екатерины Елену Казанцеву, девушка якобы предложила совместный бизнес по продаже шуб. Для того чтобы организовать общее дело, Елене даже пришлось взять небольшой кредит.

«Она уверяла, что по 15 тысяч каждая шуба в среднем стоит, но по итогу я теперь понимаю, что реальная стоимость была тысячи три рублей. В итоге Лукьянова какие-то шубы продала, но деньги я обратно так и не получила…», - рассказала женщина.

По словам Елены, она стала не единственной, кто оказался в непростой ситуации из-за Лукьяновой. Женщина рассказала журналистам, что уже подала заявление в правоохранительные органы, и думает, что и другие сделают то же самое.

«Насколько мне известно, завели на нее уголовное дело», - отметила собеседница.

Также Елена отметила, что ребенок Екатерины от первого брака якобы не проживает с ней – воспитанием малыша будто бы занимается его бабушка, мама Кати. Сейчас ребенок, как говорит знакомая семьи, проживает в Бийске.

« <…> мальчика забирала у нее мать, потому что Катя абсолютно никак с ним не контактирует и делать этого не умеет», - отметила Казанцева.

Сама же Екатерина отрицает то, что на нее написали заявление в полицию – никто из правоохранителей с ней не связывался. По данным издания Super, она подтвердила, что вела общий бизнес с Еленой, добавив, что «что-то пошло не так».

«На меня фактически никакого заявления нет. Да, это женщина, взрослая девушка, мы с ней пытались просто открыть совместный бизнес и у нас вообще что-то пошло не так. У неё, видимо, свои на этот счёт мысли», — пояснила Лукьянова.

Что касается сына, то Екатерина утверждает, что ребенок проживает с ней в Москве. В подтверждение своих слов она заявила, что не так давно она публиковала фото с мальчиком в личном профиле в запрещенной сети.

Платный канал о личном

Не так давно Екатерина Лукьянова создала личный платный канал, в котором блогерша обещает делиться с подписчиками подробностями из своей жизни.

Ранее она рассказала о том, что беременна от российского певца Ираклия Пирцхалавы. В эфире Radio Monte Carlo Padel Cup артист отметил, что прокомментирует ситуацию песней, которая выйдет 17 июля.

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