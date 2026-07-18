Симптомы могут появиться через несколько недель: алтайский врач рассказал, что такое DRESS синдром и когда он может привести к смерти

Тяжелая системная реакция организма может угрожать жизни пациента Фото: Анастасия ОСИПОВА. Перейти в Фотобанк КП

Представьте, что вы приболели и начали принимать лекарственный препарат, но организм его как будто отвергает. Тяжелая аллергическая реакция может проявиться не сразу, а через несколько недель. Если обычная аллергия чаще всего не представляет никакой смертельной опасности, то похожий на нее DRESS синдром может привести даже к летальному случаю. Что это такое, и чем опасно состояние, рассказала врач-аллерголог-иммунолог клинической больницы Республики Алтай Елена Джарылкасинова.

Не лечит, а калечит

DRESS синдром, или синдром лекарственной гиперчувствительности, встречается довольно редко. Симптоматика похожа на обычную аллергию, однако ряд проявлений гораздо тяжелее и опаснее. Тяжелая системная реакция организма может даже угрожать жизни пациента.

«Это отсроченная иммунная реакция на лекарство. В отличие от классической аллергии, которая может проявиться через минуты или часы, DRESS обычно «показывает себя» спустя 2–8 недель после начала приёма препарата. Из за этого связь между лекарством и ухудшением состояния часто теряется. Пациент и даже врач могут не сразу понять, в чём причина лихорадки, сыпи и плохого самочувствия», - цитирует Елену Джарылкасинову пресс-служба республиканской больницы.

Как правило, пациенту следует обратить внимание на такие тревожные сигналы, как высокая температура от 38 до 40 градусов по Цельсию, отсутствие признаков обычной инфекции, кожная сыпь, отек лица, увеличение лимфоузлов, слабость и недомогание. Также у пациента могут наблюдать поражение внутренних органов – чаще всего это печень, но синдром может затронуть почки, легкие и сердце. Анализы обычно показывает, что у пациента повышено число эозинофилов и атипичных лимфоцитов.

Опасность синдрома в том, что он поражает разные органы, и даже если пациент прекратил принимать препарат, который организм отвергает, симптомы могут сохраняться до нескольких недель. 10-12% тяжелых случаев заканчиваются летальным исходом…

В чем причина появления синдрома

По словам Елены Джарылкасиновой, некоторые люди имеют генетическую предрасположенность на некоторые лекарства. Всего медики насчитывают больше 50 препаратов, которые могут спровоцировать DRESS. В список входят противосудорожные средства, лекарство при подагре, некоторые антибиотики и так далее.

Если вы чувствуете, что после приема пилюль вам становится хуже, обратитесь за медицинской помощью и не пытайтесь вылечиться самостоятельно!

«Для врача критически важен тщательный сбор лекарственного анамнеза и настороженность при появлении «непонятной» лихорадки и сыпи на фоне терапии. Для пациента — ни в коем случае не назначать себе лекарства самостоятельно, строго следовать назначениям и обязательно сообщать обо всех принимаемых препаратах, включая БАДы и средства народной медицины», - говорит медик.

Также следует помнить правила безопасности: не начинать принимать новые лекарства без консультации врача, внимательно читать инструкции, при появлении сыпи или температуры идти к врачу и не использовать чужие рецепты для покупки средств!

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