Теряют зрение и почки. Эндокринолог объяснила, чем опасен запущенный сахарный диабет

Заболевания эндокринной системы занимают первое место среди патологий, которые выявляют в Алтайском крае при диспансеризации. На сегодняшний день по этой причине под диспансерным наблюдением находятся 290 тысяч пациентов. Из них у половины – сахарный диабет. К каким тяжелым последствиям приводит это заболевание и какие симптомы на него указывают, рассказала главный внештатный специалист эндокринолог Алтайского края Алла Вигель.

«Сахарный диабет — заболевание, которое опасно поздними осложнениями. Страдают органы, которые зависят от хорошего кровоснабжения и в которых в первую очередь присутствуют мелкие сосуды, потому что высокий уровень сахара в крови поражает, в первую очередь, их. Это глаза, почки, сосуды, которые кровоснабжают нервы. В итоге мы можем впервые обнаружить сахарный диабет у пациента уже с далеко зашедшей стадией. Допустим, с диабетической ретинопатией, которое чревато полной потерей зрения.

Также достаточно молодые пациенты у нас оказываются гемодиализе из-за диабетической нефропатии. Гемодиализ, хотя спасает жизнь и продлевает её пациенту, но никак не улучшает её качество. Это мучительная жизнь пациента. Бывает, что пациент не знал о сахарном диабете, пока не оказался на больничной койке с диабетической стопой», – рассказывает Алла Вигель.

Врач напоминает, что диабет традиционно делится на два типа (хотя сейчас выделяют различные модификации). При первом типе поджелудочная железа не вырабатывает инсулин из-за аутоимунных процессов. Чаще всего он проявляется в детстве. Симптомы: слабость, частое мочеиспускание, чрезмерная жажда.

При втором типе инсулин вырабатывается в достаточном количестве, но клетки не могут его усвоить. Основные причины развития — избыточный вес, малоподвижный образ жизни и возрастные изменения. Как отмечает эндокринолог, главная опасность диабета второго типа, что он может протекать бессимптомно.

«В итоге в крови достаточно долго поддерживаться высокий уровень сахара, а пациент ничего не предпринимает для его снижения. Со временем развиваются поздние тяжёлые осложнения. Поэтому очень важно очень важно не пренебрегать диспансеризацией у взрослых людей и периодически проверять уровень сахара в крови сдавать, особенно у пациентов старше 45 лет», – подытожила Алла Вигель.

