Источником Персеид является комета Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В Алтайском крае с 17 июля начинается один из самых невероятных и красивых звездопадов этого года – звездопад Персеиды. Падение «звезд» можно будет наблюдать вплоть до 24 августа, а его пик придется на вторую декаду последнего месяца лета. Подробнее – в материале «Комсомолки».

Дата звездопада Персеиды в Алтайском крае 2026

На самом деле «звездопад» Персеиды не является таковым. Это просто красивое название, которое придумали в народе. Астрономы называют явление метеорным потоком Персеиды, и он по праву считается одним из самых известных и зрелищных.

Источником Персеид является комета 109P/Свифта-Туттля. Чем ближе она к Солнцу, тем горячее становится ее ядро – лед испаряется, а в космическом пространстве рассеиваются пыль, камни и частицы, образующие шлейф вдоль орбиты.

Как ранее рассказывали в пресс-службе Алтайского государственного университета, в этом году звездопад Персеиды пройдет с 17 июля по 24 августа. Пик активности ожидается 12–13 августа – это дни, в которые зрелище будет по-особенному эффектным. В период пика жители Алтайского края смогут увидеть до 100–120 метеоров в час.

«Радиант высоко над горизонтом всю ночь, наблюдать лучше в Северном полушарии. В 2026 году условия идеальные благодаря новолунию 12 августа», - отмечали в вузе.

Где можно посмотреть на звездопад Персеиды в Алтайском крае

Метеоры во время падения оставляют после себя светящиеся следы или трейны, тающие на глазах всего за несколько секунд, но можно будет встретить и крупные частицы – болиды, которые отличаются особой яркостью.

Для наблюдений лучше всего выезжать за пределы населенных пунктов, где нет уличной засветки. Лучше всего метеорный поток или звездопад наблюдать поздним вечером или в предрассветные часы, так как в это время радиант (область небесной сферы, прим. ред.) поднимается над горизонтом выше.

Какие еще звездопады ожидаются в Алтайском крае

На 30 и 31 июля придется пик метеорного потока Южные дельта-Аквариды. Всего в час можно будет увидеть до 25 метеоров. В барнаульском планетарии советуют выбирать для наблюдения время с полуночи до рассвета. К сожалению, из-за полной Луны увидеть всю красоту явления не получится, но одну из падающих «звезд» вы точно поймаете!

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