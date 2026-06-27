Галактика NGC2403 находится в созвездии Жирафа

Астрофотограф из города Горняк Алтайского края Иван Кузнецов поделился очередным контентом прямиком из космоса. В июне мужчине удалось заснять невероятный «Галактический фонтан».

Как рассказал Иван на своей странице в соцсети, на съемку галактики NGC2403 в созвездии Жирафа ушло 20 часов.

«В 2001 году астрономы обнаружили, что NGC 2403 окружена огромным облаком водорода, падающего обратно на галактику под действием «Галактического фонтана» - циркуляции газа, выброшенного взрывами сверхновых», - пишет Иван в VK.

Для съемки мужчина использовал Maxvizion 1270*254, а также камеру ZEUS455MM. А вот анимация была создана на основе собственного снимка мужчины. Согласитесь, выглядит завораживающе!

Согласно открытым данным, NGC 2403 входит в группу из 40 галактик М 81. Открыл ее английский астроном Уильям Гершель 1 ноября 1788 года. Расстояние до галактики составляет около 8-11 миллионов световых лет.

NGC2403 Видео: Иван Кузнецов

Также в июне мужчина заснял «Галактику-Иглу» - Caldwell 38.

«Инопланетяне со стороны видят наш «дом» именно так — как тонкую светящуюся иглу в космосе! В своей обсерватории я провёл 12 часов, чтобы снять этот объект. На обычном самолёте туда пришлось бы лететь десятки триллионов лет - гораздо дольше, чем существует сама Вселенная», - отметил Иван.

«Галактика-Игла»

Кстати, галактика является близнецом нашего Млечного Пути, поэтому астрономы используют ее модель, чтобы лучше понять структуру нашей собственной галактики.

Ранее Иван Кузнецов делился и другими потрясающими снимками. В его объектив туманности «Пещера», «Медуза», «Призрак Кассиопеи», космический шторм, «Летучая мышь» и другие астрономические объекты. «Комсомолка» уже рассказывала, что мужчина построил домашнюю обсерваторию прямо на крыше гаража. Днем он – стоматолог, а вечером – «охотник» за звездами. Прочитать его интервью можно по ссылке.

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