«Задыхаясь, умолял простить»: барнаульскому мажору Заставнюку вынесли приговор за гибель троих парней в ДТП

Ближайшие 8 лет молодой человек проведет в колонии-поселении. Фото: архив Управления Судебного департамента в Новосибирской области

В Новосибирске завершился громкий судебный процесс над 19-летним барнаульцем Никитой Заставнюком. Первокурсника НГТУ, устроившего пьяные гонки на элитном кроссовере, признали виновным в гибели троих человек. Ближайшие 8 лет молодой человек проведет в колонии-поселении. Подробности – в материале «Комсомолки».

Таран на Красном проспекте

Авария произошла вечером 26 марта в самом центре Новосибирска. Будущий экономист Никита Заставнюк несся по абсолютно ровному Красному проспекту на черном BMW X6. По словам очевидцев, парень пытался с кем-то соревноваться, устраивая опасные гонки. На пересечении с улицей Гоголя парень проигнорировал красный сигнал светофора и на огромной скорости протаранил такси Hyundai Solaris.

Удар был такой силы, что у пассажиров корейской легковушки практически не оставалось шансов… В салоне такси находились молодые спортсмены из Хакасии, приехавшие в Новосибирск на соревнования. Двое из них – парни 17 и 25 лет – скончались прямо на месте происшествия. Еще троих госпитализировали в тяжелейшем состоянии. Спустя несколько дней в больнице остановилось сердце третьего пострадавшего, 21-летнего юноши. За жизни еще двоих ребят (17 и 19 лет) медики продолжали бороться – пациентов пришлось ввести в медикаментозную кому.

Место ДТП. Фото: Госавтоинспекция Новосибирска

Слезы в суде и «немного пива»

Сам виновник аварии на месте ДТП отказался проходить медицинское освидетельствование, хотя сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали у него явные признаки опьянения. Позже парень полностью признал вину и сознался, что перед тем, как сесть за руль, все-таки выпивал пиво, но якобы в небольших количествах, писала ранее «КП – Барнаул».

На судебном заседании, где решался вопрос об аресте, Заставнюк, задыхаясь от слез, просил у родственников погибших прощения. Его мать давала сыну исключительно положительные характеристики, называя его добрым и отзывчивым.

«Никуда уезжать не собираюсь, собираюсь полностью отвечать за все сделанное. Мой загранпаспорт находится у следователя. Никак уехать не могу. Мама одна. Хочу видеть ее. Извиняюсь еще раз перед всеми пострадавшими. И семьями», – говорил Заставнюк в зале суда.

Суд по итогу принял решение отправить студента в СИЗО.

Заставнюк, задыхаясь от слез, просил у родственников погибших прощения. Фото: прокуратура Новосибирской области

Вместо кресла директора – колония

Особый резонанс делу придал статус обвиняемого. 19-летний Никита оказался сыном крупного алтайского предпринимателя Сергея Заставнюка – основателя перерабатывающей компании ООО «ПК «Геркулес» в селе Санниково. Предприятие с годовой выручкой более 3 миллиардов рублей и чистой прибылью в 230 миллионов активно экспортировало продукцию в Китай, Японию и Чехию.

После смерти отца в 2023 году крупный бизнес по наследству перешел к сыну. Никита официально возглавил многомиллионную «империю» в январе прошлого года – всего за два месяца до трагедии. Примечательно, что элитный BMW X6, на котором студент устроил смертельный заезд, был оформлен на юридическое лицо и имел шлейф из более чем 60 штрафов за нарушение правил дорожного движения.

8 лет колонии поселения

Накануне, 6 июля 2026 года, Центральный районный суд г. Новосибирска признал Заставнюка виновным по п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц и тяжкий вред здоровью).

Суд назначил наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Также молодого человека лишили права управлять транспортными средствами сроком на 2 года. На имущество парня стоимостью 20 миллионов рублей наложен арест. На текущий момент приговор суда в законную силу не вступил.

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