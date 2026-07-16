Разделить на «чет и нечет». Новые правила на АЗС могут ввести в Барнауле

Ситуация на АЗС остается сложной Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация по обеспечению топливом в Барнауле остается напряженной, но контролируемой. Об этом на заседании оперативного топливного штаба в мэрии сообщил заместитель главы администрации города по экономической политики Сергей Рябчун. О том, какая сложилась ситуация с бензином в Барнауле на 16 июля 2026 года - в нашем материале.

Ситуация с бензином в Барнауле и Алтайском крае на 16 июля 2026 года

В заседании, которое провел Вячеслав Франк, участвовали заместители главы администрации города, руководители профильных комитетов, ресурсоснабжающих организаций, коммунальных служб, городской полиции.

По словам представителей коммунальных служб, выделение отдельных колонок на трех АЗС города для заправки коммунальной техники и пассажирского транспорт стало плюсом, ситуация стабилизировалась, и городские службы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Однако, как показывает мониторинг, очереди личных автомобилей сохраняются, обстановка на АЗС остается сложной.

Новая система отпуска топлива в Барнауле

В этой ситуации по итогам совещания мэр поручил проработать вопрос отпуска топлива на АЗС для личного транспорта по графику, разделив его по определенным дням, исходя из четности и нечетности государственных регистрационных номеров автомобилей.

Такая система «чет-нечет» уже временно введена в семи регионах страны. В четные даты топливо получают машины с четными цифрами в госномере, нечетные — с нечетными. В зависимости от региона используют первую или последнюю цифру номера. Мера принимается для снижения ажиотажа и упорядочения работы автозаправочных станций.

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