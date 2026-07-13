Ссоры, свадьбы и баян. Что происходит в очередях за бензином на Алтае

Очереди к заправкам иногда занимают несколько часов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Очереди на заправки за бензином остаются главной темой всех информационных пабликов. Судя по новостям, там царит не только раздражение и уныние от долгого ожидания, но и разгораются нешуточные страсти, а иногда прорывается веселье.

Страсти на улице Гоголя

На АЗС «Газпром» на улице Гоголя произошел конфликт между автомобилистами из-за очереди на заправку, - сообщается в сообществе «Инцидент Барнаул».

По рассказу одной из автомобилисток, когда она приблизилась к заправке со стороны проспекта Социалистического, другой водитель возмутился, и, подойдя к ее машине, якобы стал угрожать тем, что проткнет шины. По его мнению, женщина заняла очередь неправильно.

После угроз, со слов автора, агрессивный автомобилист подрезал ее автомобиль и встал впереди.

«И правильно сделал, потому что очередь там начинается дальше по Гоголя, ближе к Красноармейскому, но самые наглые, как эта девушка, подъезжают с Социалистического и вклиниваются в середину, - поддержала поведение мужчины пользователь по имени Ольга. – В итоге те, кто стоят по Гоголя за Социалистическим, из-за светофора вообще почти не двигаются, неудивительно, что у людей подгорает. Сама там стояла два часа, пока не пересекла Социалистический, еле двигалась из-за таких, как только Социалистический удалось проехать, сразу очередь быстро пошла». И таких конфликтов, судя по всему, немало.

Топливная карта вместо букета

А вот в Бийске очередь на АЗС порадовал баянист. На заправке «Роснефть» водители стали зрителями концерта-экспромта. Пока автомобилисты ждали топливо, один из мужчин вышел с баяном и повеселил публику, скрасив долгое ожидание.

В Алейске на АЗС пошли с креативом дальше и даже организовали шуточную свадьбу ростовых кукол. Женихом и невестой были две упитанные мыши, рядом плясал петух.

Судя по видео, в паблике «В курсе 22» человек, поймавший букет, получил топливную карту на 200 литров и возможность заправиться без очереди.

«Поедем на заправку дружить?»

В сети уже появилось множество шуток на актуальную тему. В том числе из реальной жизни.

«Подруга рассказывает, парень ей теперь говорит: «Поедем на заправку дружить?» - этот комментарий жительницы Барнаула к одному из постов отмечен многочисленными лайками.

Отдельная тема - приколы о лошадях и гужевых повозках. К примеру, картинки с гордыми всадниками, презрительно взирающими на унылых автомобилистов сбоку и т.д.

В сети появляются и ролики, вызывающие улыбку. Типа такого: приборная панель с часами и полным баком и голос за кадром. «Если кто-то спросит, сколько времени, я отвечу: «Время хвастаться и выпендриваться».

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