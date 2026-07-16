Огурцы в 30 см при жаре в +30: советы по поливу и защите от ожогов от опытного садовода

Если притенять и грамотно поливать растения, жара не страшна Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

На дворе – экватор лета и зной. Жара изнуряет и растения на дачах. О том, как взбодрить огород и не потерять урожай - подсказывает Владимир Марков, председатель Союза садоводов России в Алтайском крае.

Землянике плохо, малине - хорошо

«В этом году на Алтае погода была неласковой к садоводам. Резкая жара в конце весны сменялась резкими холодами и наоборот. А с июня началась жарам аномальная, - комментирует Владимир Марков. - Из-за этих качелей и последующего июньского пекла у многих садоводов плохой урожай земляники. Не любят такие перепады виноград и редкие на Алтае абрикосы, а также часть других растений. А вот малине, смородине, спеющим арбузам и дыням, томатам и некоторым цветам, например, благоухающей гортензии, на жарком солнце неплохо. Хотя им тоже требуется хороший полив».

Ожог от полива?

«Мы все понимаем, что наши сады-огороды могут превратиться в жаркие дни в жалкое зрелище без регулярных и обильных поливов, - говорит Владимир Иванович. - Поливать нужно или ранним утром, или вечером. В жаркий полдень вода на листьях превратится в «лупу» и тогда растению грозит ожог. Вреден и слишком поздний полив, в прохладную ночь. На мокрых листьях при понижении температуры может появиться грибок».

В жару, по слова Маркова, не стоит поливать грядки холодной водой, лучше настоянной на солнце. При этом важно не просто слегка побрызгать. Это не спасет культуры, а растения с углубленным типом корней при таком скудном орошении вообще могут погибнуть от дефицита влаги.

Садоводам выходного дня Маркин советует обеспечить растениям капельный полив.

«Это метод точечного орошения, при котором вода по шлангам и капельницам подается малыми дозами прямо к корням. Если сделать такой механизм проблема, можно просто взять пластиковую бутылку, сделать несколько отверстий в боковинах и днище, и закопать горлышком вниз рядом с растениями. Вода будет поступать в грунт медленно, постепенно увлажняя корни», - советует опытный садовод.

Не превратить грядку в сковородку

Еще один совет от Владимира Ивановича - после полива желательно рыхлить грунт, чтобы корни не задохнулись под сухим панцирем.

Ну и конечно, очень хорошо мульчирование, когда между растениями насыпают сухую траву, хвою - это помогае не превратить грядку в сковородку и удержать влагу от испарения.

Хороший вариант спасти огород от жары – укрыть растения нетканым материалом, тем самым, которым мы в мае спасаем посадки от заморозков. Он хорошо пропускает свет, но под ним всегда прохладнее, чем на открытом солнце.

Рекордсмены

В июле садоводы уже вовсю срывают ароматные огурчики.

«Дачники-отличники, которые грамотно ухаживали за растениями и поливали, уже демонстрировали огурцы длиной в 40 сантиметров, - говорит Владимир Иванович. - Причем, эти великаны еще и вкусные вырастают при хорошем поливе и грамотном уходе».

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