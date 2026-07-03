В Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

По предварительному прогнозу погодных сервисов жара в Алтайском крае может продержаться почти до конца июля.

Согласно данным Gismeteо, дожди в Алтайский край придут 6 июля. Температура опустится до +25 градусов, но это похолодание будет недолгим — уже к концу недели воздух снова прогреется в среднем до +29 градусов.

С 7 по 12 июля столбики термометров будут постепенно подниматься с +27 до +29 градусов. 13 и 14 числа ожидается около +28 градусов, а до 19 июля температура установится на отметке +26…+27 градусов. Небольшие дожди пройдут 15, 16 и 17 июля.

По предварительным данным, жара начнёт спадать только с 22 июля — температура опустится до +24 градусов. В выходные, 25 и 26 июля, ожидается +22…+23 градуса, и такая погода сохранится до конца месяца.

Напомним, что с 1 по 5 июля в Алтайском крае действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары.