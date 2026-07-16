Работа закипела. Как и для кого в Барнауле строят бизнес-центр "Кордон"

Бизнес-центр "Кордон". Источник: Компания "Мой дом"

Строительство бизнес-центра "Кордон" на Змеиногорском тракте, 100г вышло на новый этап: девелопер "Мой Дом" поставил точку в формировании земельного участка и приступил к разработке котлована. Проект "запрограммирован" на то, чтобы стать центром притяжения района, который в городе называют Горой. Здесь уже сформирован большой жилой массив, и он продолжает расти. О нюансах проекта "КП" поговорил с его руководителем Константином Овчинниковым.

Бизнес-центр "Кордон". Источник: Компания "Мой дом"

Бизнес-центр "Кордон". Источник: Компания "Мой дом"

Бизнес-центр "Кордон". Источник: Компания "Мой дом"

Центр Горы

— Константин, чем схож БЦ "Кордон" с другими проектами компании "Мой Дом" и в чем отличие?

— Когда мы создаем проект, мы в первую очередь отвечаем на вопрос: а что именно нужно для этой локации, чего не хватает? Квартир? Офисов? Апартаментов? Вариантов много, но каждый надо оценить.

То есть сходство в том, что функционал и назначение БЦ "Кордон" – это не спонтанное решение, а результат глубокого анализа градостроительной ситуации. Он показал: в районе Горы много уже заселенных жилых комплексов, а будет еще больше. Только мы в этом году вводим зеленый квартал "Вышка". Но при этом в этой части города есть дефицит мест приложения труда, отдыха, занятия спортом и т.д. То есть такого разнопланового субцентра, который бы закрывал потребности местных жителей в шаговой доступности. Планируешь заниматься спортом? Отлично. Для этого не нужно ехать в город в хороший зал. Он у тебя буквально под боком.

Еще одно сходство – архитектура проекта. С одной стороны, мы беремся за непростой участок – строительство развернётся по соседству с другими объектами, и это диктует выбор специальных технологий. С другой, мы выбрали современный образ – объемное витражное остекление. Это интересное решение, которое уже представлено бизнес-центром "О2" на улице Партизанской.

Константин Овчинников. Фото: Предоставлено "КП"

— Вы довольно долго готовились к старту строительства. Почему?

— Это было связано с тем, что проезд к участку – сервитут – оказался несформированным. Мы зашли в суды, и ряд инстанций подтвердил: проезд к участку должен быть. Кстати, пока мы шли к этому решению, успели выстроить добрососедские отношения с жителями близлежащих домов. Решено, например, благоустроить прилегающую территорию.

Щадящие технологии

— Итак, разрешение на строительство получено, сервитут на проезд сформирован. Что происходит на строительной площадке сейчас?

Бизнес-центр "Кордон". Фото: Компания "Мой дом"

— Стартовали работы по строительству основания здания – фундамента и подземного паркинга (наблюдать можно в режиме он-лайн). Особенности локации диктуют свои условия. Мы не можем, например, забивать сваи, потому что это будет беспокоить наших соседей. Выбор сделан в пользу щадящей технологии строительства, когда готовится котлован. Его откосы укрепляются шпунтовым ограждением, чтобы не допустить проседания грунта, а затем заливается бетонная подушка. Мы точно так же строили на Партизанской, на Сизова ("Меланж"), на Змеиногорском тракте ("Вышка"), на 50 лет СССР (комплекс "Искра").

Бизнес-центр "Кордон". Фото: Предоставлено "КП"

Такой подход гарантирует надежность при строительстве в стеснённых условиях, однако правила требуют от нас постоянно мониторить состояние близлежащих строений. Специальная экспертная и независимая организация уже исследовала их, составила заключение и передала нам. В течение полугода – то есть на период активных работ с грунтом – эксперты будут мониторить состояние объектов. Следить, чтобы все оставалось целым.

— Офисная часть БЦ "Кордон" — это девятиэтажное здание. Сколько этажей вы успеете поднять за строительный сезон этого года и когда финишируете?

— Работы рассчитаны до конца 2028 года. Думаю, до конца текущего года мы поднимем шесть-семь этажей, и приступим к монтажу витражей. Сейчас мы подбираем подрядчика, который изготовит и установит светопрозрачные конструкции.

Конечно, это существенный и ответственный этап работы, ведь остекление занимает значительную часть фасада здания. Оно буквально будет стеклянным. Повторюсь: мы уже построили такой БЦ, и отклики от резидентов самые положительные. Стекло стирает границы между помещением и городом, делая его просторнее, светлее, уютнее. А еще ведь будут террасы – возможность выходить на открытый воздух, чтобы отдохнуть или, скажем, провести деловую встречу, планерку и т.д.

Офис и паркинг в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Офис и паркинг в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Офис и паркинг в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Офис и паркинг в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Офис и паркинг в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Офис и паркинг в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Офис и паркинг в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

— Интересно, что значит остеклить такие площади?

— В этом вопросе технология тоже уже отработана: сначала готовится проект изготовления и монтажа конструкций. Но тот, кто строил, знает: в процессе могут появиться нюансы. Потому мы тщательно – размеренно и с толком – занимаемся строительством небольшого фрагмента фасада. Отрабатываем на нем технологию. Буквально каждый шуруп и булавка находят свое место, и это фиксируется в документах. А потом процесс уже "бежит" своим чередом – работа спорится без ошибок и пробуксовок. Для коммерческого проекта это важно.

Бизнес-центр "Кордон". Фото: Предоставлено "КП"

Про деньги

— Как будет организовано финансирование строительства?

— Это тоже хорошая новость: накануне мы подписали соглашение о сотрудничестве с банком ВТБ*. Это наш первый опыт совместной работы, и отдельные процедуры мы еще будем настраивать уже в процессе. Но главное: проект получил стабильное, понятное, достаточное финансирование. Мы сможем строить в заданном темпе. А наши клиенты – покупатели площадей – размещать деньги на закрытых счетах эскроу. Механизм, который зарекомендовал себя: это максимальная степень защиты своих инвестиций.

Бизнес-центр "Кордон" Фото: Предоставлено "КП"

— Кажется, не успеешь и глазом моргнуть, а "Кордон" уже начнут заселять. Вы не отказались от концепции его наполнения, которую представляли на градосовете?

— Нет, как мы и заявляли, это будет бизнес-центр. Его первый уровень спроектирован для размещения ритейла – магазинов, кафе, бутиков. В "О2", например, работает уютная цветочная лавка. Почему бы такой же не открыться в БЦ "Кордон"? Второй этаж проекта отдается под фитнес-центр. Оттуда по специальному переходу посетитель сможет попасть во вторую часть БЦ – тентовую. Ее мы начнем устанавливать, когда поднимем каркас здания.

Фитнес-центр в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Фитнес-центр в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Фитнес-центр в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Фитнес-центр в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Фитнес-центр в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

Фитнес-центр в БЦ "Кордон". Источник: Предоставлено "КП"

— Можно подробнее об этой части проекта.

— Специально смонтированный тент позволит получить нам помещение без перегородок и ферм с высотой потолков до 10 метров и двумя светопрозрачными сторонами. Прямо скажем: в Барнауле таких помещений, предназначенных для занятия спортом, не так много.

— А что именно там разместится?

— На этом этапе мы видим там четыре корта для падл-тенниса. Эта игра сегодня набирает огромную популярность – это хорошая физическая и кардионагрузка, это возможность развивать силу и ловкость.

— Зачем вы строите фитнес-центр, когда он есть в квартале "Вышка", который "Мой Дом" достраивает?

— Действительно, в "Вышке" есть свой фитнес-центр, развитием которого займется наш партнер – клуб "Гравити фит". Там будет бассейн, локации для занятий в помещении и на воздухе. Но это проект, который подразумевает клубность и ограниченность предложения. И он не предусматривает, например, помещения для падл-тенниса или массовых занятий спортом. Решение открыть фитнес-центр через дорогу – это шаг в сторону новых возможностей для наших новосёлов и жителей района Горы, в том числе еще одного нашего проекта – клубного дома "Авальман".

— Чем этот проект – БЦ "Кордон" — нравится именно вам?

— Тем, что мы строим не здание, а развиваем инфраструктуру района, даем возможность жителям работать и получать услуги рядом с домом, а не ездить в город за покупками, на спорт, на работу или просто встретиться с приятелями в кофейне.

Застройщик: ООО "СЗ "Искра", ИНН 2222901218.

Застройщик: ООО "СЗ "Вышка", ИНН 2225225825.

Застройщик: ООО "СЗ "Изумрудный квартал", ИНН 2222902444.

Застройщик: ООО "СЗ "Авальман", ИНН 2225233801.

С проектной декларацией можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

* ПАО Банк ВТБ.

Рекламодатель: ООО "СЗ "Бизнес-центр на Горе", ИНН 2225231434.