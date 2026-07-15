«Большие бега»-2026 в Барнауле: программа, участники-фавориты и катание на лошадях

В этом году участие в соревнованиях примут более 50 скакунов Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

16 июля 2026 года в рамках агропромышленной выставки «Всероссийский день поля» на барнаульском ипподроме пройдут конно-спортивные соревнования. «Большие бега» - это ежегодные состязания лучших представителей рысистого коневодства Сибирского федерального округа. Участники поборются за шесть традиционных, три именных приза и звание победителя главных традиционных наград сезона.

В этом году участие в соревнованиях примут более 50 скакунов. Это будут лошади не только из Алтайского края, но и Новосибирска, Кемерово и других регионов.

Особенностью этого сезона станет розыгрыш Большого барнаульского приза (Дерби) для рысистых лошадей четырёх лет и Приза элиты для старших рысистых лошадей. А лошади орловской рысистой породы будут бороться за именной приз в честь «Дня Сибирского Поля» и Приз Барса.

Фаворитами среди орловских рысистых, принимающих участие в соревнованиях лошадей старшего возраста, являются лошади с кличками Купец и Летняя сказка – на соревнованиях они представят Алтайский край.

На «Больших бегах» в этом году также представят лошадей-рекордсменов. В соревновании выступит лошадь Калинка, рожденная в Алтайском крае. Эта красотка уже установила Всероссийский рекорд на дистанцию 1600 м для кобыл 4-х лет в этом году.

Помимо самих заездов, гостей мероприятия ждет культурная и спортивная программа. На площадке пройдет театрализованное представление в честь 250-летия Орловского рысака. Все желающие смогут примерить на себя роль наездника, также для гостей будет организовано катание на лошадях.

Соревнования пройдут по адресу: Барнаул, проспект Космонавтов, 61. Старт соревнований в 13:00, открытие и начало торжественной части мероприятия – в 18:00. Вход свободный. 6+.

Автор: Елизавета Куцева