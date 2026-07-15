Барнаулу – 296: Как краевая столица будет отмечать День города

Ключевой темой праздника станет Год единства народов России Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В мэрии Барнаула состоялось первое заседание оргкомитета по подготовке к празднованию 296-й годовщины со дня основания города. Основные торжества пройдут 5 сентября, а главной площадкой для гуляний станет площадь Свободы.

Концепция

Ключевой темой праздника станет Год единства народов России. Программа обещает стать насыщенной.

- Празднование представляет собой комплекс значимых мероприятий, поэтому праздничная афиша будет разбита на несколько дней, - пояснила заместитель председателя комитета по культуре Анна Голобородова.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В преддверии Дня города состоится открытие обновленной Доски почета «Слава и гордость Барнаула», торжественное присвоение звания «Почетный гражданин города Барнаула», а также церемония вручения единовременных именных денежных выплат главы города студентам, школьникам и спортсменам.

Главные площадки

В День города, 5 сентября, единым праздничным пространством для барнаульцев и гостей краевой столицы станут площадь Свободы, улица Мало-Тобольская и парк «Центральный». Главную сцену в этом году установят на площади Свободы - она станет смысловым и музыкальным центром торжества.

По словам Анны Голобородовой, в этом году организаторы постарались сделать программу максимально насыщенной и разнообразной, чтобы каждый нашел здесь что-то по душе:

- Сейчас детально прорабатывается размещение молодежных и спортивных площадок, ярмарочных рядов, уютных зон питания и интерактивных мастер-классов.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Спорт

Особый акцент во время Дня города будет сделан на спортивной составляющей. В рамках программы «Барнаул спортивный - город чемпионов» развернутся настоящие состязания для любителей активного образа жизни: баскетбол 3х3, гиревой спорт, джампинг, зажигательный брейк-данс и другие зрелищные дисциплины.

А на площадке у рынка «Старый базар» состоится одно из главных спортивных событий вечера - Межрегиональный турнир по смешанному единоборству ММА «Алтайское сражение-4», которое уже успело полюбиться зрителям своей энергией и накалом страстей.

- Мероприятие обещает стать ярким событием для любителей боевых искусств и спортивных зрелищ, - рассказали организаторы турнира. - Гости смогут насладиться захватывающими боями лучших бойцов из различных регионов, а также поддержать своих фаворитов.

Кстати, в прошлом году на Дне города турнир ММА вызвал огромный интерес у барнаульцев – зрителей было столько, что «яблоку негде упасть»!

Для молодежи

Не останется в стороне и молодежь. Программа «Барнаул молодежный» подарит горожанам концерт с участием лучших студенческих творческих коллективов - тех, кто задает тон городской культуре сегодня.

Кроме того, здесь развернется патриотическая интерактивная площадка: все желающие смогут не только увидеть, но и в прямом смысле прикоснуться к образцам современной экипировки военнослужащих, ознакомиться с новейшим вооружением и беспилотными аппаратами, а также узнать основы первой медицинской помощи - полезные навыки, которые в жизни лишними не бывают.

Большая ярмарка

В День города пешеходная улица Мало-Тобольская превратится в настоящее праздничное гостеприимное пространство. Именно здесь развернется большая ярмарка, которая станет одной из главных гастрономических точек притяжения для барнаульцев и гостей столицы.

По словам председателя комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда Натальи Кротовой, ярмарочное пространство будет продумано до мелочей. Свою лучшую продукцию представят алтайские производители - местные сыры, мед, хлеб, мясные деликатесы. Здесь же разместится фуд-корт с ароматной едой на любой вкус, также будут работать зоны, где пройдут дегустационные представления и интерактивные мастер-классы.

- Планируется организовать семь тематических площадок с участием не менее 60 субъектов предпринимательства - от небольших семейных производств до известных региональных брендов, - добавила Наталья Кротова.

Каждая зона получит свое уникальное настроение, а единыйстиль оформления и информационно-навигационные конструкции помогут гостям легко ориентироваться в этом большом и гостеприимном пространстве.

Но ярмарка - это не только покупки. Для настроения и отдыха предусмотрена насыщенная развлекательная программа: концерты, выступления, детские игровые площадки, фотозоны. Кроме того, на протяжении всего мероприятия будут проходить розыгрыши призов.

Торговое обслуживание будет организовано и при проведении праздничных мероприятий, и на площади Свободы. Здесь будет работать не менее 30 торговых точек, чтобы все желающие могли подкрепиться, приобрести сувениры и насладиться городским праздником без спешки и очередей.

Фестиваль национальных культур

Одной из самых теплых и душевных традиций Дня города в Барнауле по праву считается Фестиваль национальных культур - событие, которое барнаульцы ждут с особым трепетом и на которое приходят целыми семьями. В этом году он состоится уже в 25-й раз и пройдет под символичным названием «Единой семьей в Барнауле живем!». Местом встречи станет парк «Центральный».

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Как рассказала заместитель председателя комитета общественных связей и безопасности Виталина Старцева, фестиваль начнется с красочного шествия. Представители национально-культурных объединений города пройдут по улице Мало-Тобольской (от проспекта Ленина до проспекта Социалистического) в традиционных костюмах с народными музыкальными инструментами в руках. Финиширует шествие в парке «Центральный», где далее и развернется основное действие. Здесь гости уже окажутся в настоящей многонациональной деревне, где каждое подворье - с особым колоритом, песнями и гостеприимством. В стилизованных жилищах, воссоздающих атмосферу и быт разных народов, представители этнических объединений Алтайского края познакомят посетителей со своей культурой, традициями, кухней, ремеслами и повседневным укладом.

Особое место в программе фестиваля отведено концертным выступлениям, большая часть которых будет посвящена русской культуре и фольклору.

Для активных и любознательных гостей будут работать спортивные площадки, где можно будет проверить себя в национальных играх и состязаниях. А для тех, кто любит создавать что-то своими руками, будут работать мастер-классы - как от самих участников фестиваля, так и от центров детского творчества.

И все это - под открытым небом, в кругу друзей, соседей и земляков, на празднике, который уже четверть века доказывает простую истину: в Барнауле действительно живут единой семьей.

Программы в районах города

Атмосфера Дня города не замкнется в границах центра - праздник придет в каждый район и даже в пригороды Барнаула. Администрации районов уже активно готовят свои традиционные площадки: здесь тоже пройдут концерты и различные активности.

- Радость Дня города должна ощущаться в самом дальнем уголке Барнаула, - подчеркнула Анна Голобородова.

Оформление города

Параллельно идет масштабная работа над праздничным обликом Барнаула. Председатель комитета по строительству, архитектуре и развитию города Роман Тасюк рассказал о концепции оформления Дня города.

Специалисты комитета уже разрабатывают макеты праздничных плакатов, сюжеты которых распределены по двум ключевым темам: Год единства народов России и архитектура города Барнаула.

Отдельно предлагается универсальный поздравительный макет с панорамным видом на набережную Оби и Новый мост. Плакаты разместят на рекламных конструкциях, а макеты смогут использовать предприятия и организации для украшения своих зданий и территорий. Помимо этого, город традиционно украсят флаговыми композициями.

Сроки

Заместитель главы администрации города по социальной политике Александр Артемов отметил, что к середине августа необходимо сформировать полную афишу как общегородских, так и районных мероприятий.

Он поручил профильным комитетам внимательно проработать схему размещения всех праздничных локаций на новой для празднования Дня города территории - площади Свободы, а также предусмотреть все необходимые ограничения движения транспорта и меры безопасности, чтобы праздник получился не только ярким, но и безопасным для каждого.

ВАЖНО!

В целях обеспечения правопорядка в День города в Барнауле будет ограничена продажа алкогольной продукции и пива в предприятиях торговли 5 сентября с 9.00 до 22.00.