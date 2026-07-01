Максим и Виктория Козловы вместе уже 12 лет Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Когда Максим и Виктория впервые друг друга увидели, то поняли «Не мое». Как бы они смеялись тогда, если бы узнали, что всего через пару лет влюбятся друг в друга до безумия и создадут семью. Сейчас у супругов есть загородный дом, двое детей и семейный блог, который набирает подписчиков с бешеной скоростью. Как семья набрала больше 400 тысяч подписчиков на роликах про «бытовуху» - в нашем материале.

«Ты меня знаешь?»

Как рассказал «Комсомолке» Максим Козлов, вместе с Викторией они уже 12 лет, из них девять – в браке. Познакомились они, как бы не было банально, в интернете:

«Мы с соседних сел – оба с Кытмановского района. Увидел ее в соцсети – довольно симпатичная девушка. Я уже тогда был «звездой» - постоянно выступал на сцене, и заявил ей сразу: «Ты знаешь меня?» Пообщались с ней и решили встретиться, но в первый раз мы вообще друг другу не понравились. Она немного выше меня, а я еще такой хиленький был. Решил, что не мой формат, а жена вообще подумала «Ой, это же вообще какой-то доходяга».

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Но судьба свела их снова, когда оба уже жили и учились в Барнауле: Максим заканчивал Алтайскую академию культуры и искусств, а Вика – мединститут. Как-то вернувшись домой, в деревню, они созвонились и решили вновь попытать удачу. Вторая встреча была совсем другой – она дала понять, что у этих чувств есть шанс.

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Наша любовь становилась сильнее со временем. Поначалу у меня, может, и были непонятные чувства. Я выбирал ее не только сердцем, но смотрел, к примеру, какой она будет мамой. Я понимал, что она – положительный персонаж в моей жизни, и просто в момент осознал, что мне больше никто не нужен, и сделал предложение. За эти 12 лет у нас даже не было ссор, лишь разногласия. Мы столько вместе пережили, и поэтому научились уже разговаривать. Никогда не молчим и губки не дуем

С работы – на работу

Максим работает в банке, а его супруга Виктория занимается массажем и психологией. Но после долгих трудовых будней дома их ждет не диван, а штатив и камера – чтобы блог рос, ролики должны выходить регулярно.

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Изначально идея создать блог принадлежала Максиму. Еще около шести лет назад он снимался один, а затем, увидев, как горят у него глаза, подключилась и Виктория – вдвоем все-таки веселее! Ролики в блоге супругов самые разные, но в основном касаются семейной жизни. Юмористические видео, как признался Максим, еще ни разу не привлекали хейтеров – настолько искренне, по-честному и с любовью они стараются говорить про быт.

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Кстати, в видео порой снимаются и дети Максима и Вики. Старшему – Кириллу - уже семь, а младшему Гордею пока только три. Вместе со своими родителями они становятся героями роликов на страницах блога «Семья Козловых» в TikTok и запрещенной сети, на которые суммарно подписаны больше 430 тысяч человек! Но так было не всегда…

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Раньше у нас не было понимания, как вести блог – начинали, бросали, опять начинали. Помню, как мы полтора года сидели на 600-х подписчикам, а ролики набирали всего по 200-300 просмотров, руки опускались, - признается блогер. – Примерно три года назад всерьез развитием соцсетей. Времени отнимает немало, и даже наши друзья до сих пор удивляются, как мы все успеваем: двое детей, недавно купили дом, сделали ремонт своими руками. Наверно, это все от большого, огромнейшего желания развиваться. Хочется, чтобы в будущем мы уже занимались только этим делом и имели с блога доход – вести соцсети можно из любой точки мира. Мы верим, что эта история перерастет во что-то большее».

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Сценарии для своих роликов супруги придумают буквально по щелчку – говорят, что самые смешные идеи рождаются за доли секунды.

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Конечно, все получается не с первого дубля, но в основном снимаем недолго, Кстати, в наших роликах снимаются и наши друзья, и мои родители, и теща – они нас очень поддерживают и никогда не отказывают. А сын старший с каждого ролика получает денежку на карманные расходы и даже завел собственный блог в одной из соцсетей».

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Мужички с гармошкой

Как признался Максим, по натуре он – артист. Культработник по образованию, а в душе – музыкант: и его отец, и его дед, и сам Максим унаследовали любовь к гармони. В одном из роликов, кстати, Максим со своим отцом играют на музыкальных инструментах – талантища!

Семья Козловых Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

«Нас с папой уже дважды звали на передачу «Играй, гармонь», но у нас так и не получилось выбраться из-за плотного графика. А вообще я играю не только на гармони, но и на гитаре. В детстве ходил в разные кружки, но в целом учился игре на инструментах самостоятельно, - говорит мужчина. – Блог позволяет мне раскрываться разносторонне. Это не просто какой-то там заработок, а душа. Мы делаем это с большим сердцем и позитивом».

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