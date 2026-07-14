Не подставляйте живот под солнце! Как беременным пережить аномальную жару

Беременным рекомендуется пить не менее 2-2,5 литров жидкости Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

В период аномальной жары тяжело всем, а беременным – особенно. Советы, как безопасно отдыхать в солнечные дни и не допустить осложнений, дала врач-акушер-гинеколог, заведующая женской консультацией барнаульской поликлиники №14 Дарья Батрак.

Совет №1: кровь густеет – пейте воду, но без газа!

«Физиологически так устроено, что при беременности кровь густеет, поэтому важно поддерживать водный баланс. В первом триместре адекватное поступление жидкости препятствует развитию токсикоза. На более поздних сроках вода помогает бороться с повышенным маточным тонусом» – рассказывает гинеколог.

Беременным рекомендуется пить не менее 2-2,5 литров жидкости. Это может быть обычная вода, вода с лимоном, морсы. В объем полезной жидкости не включают кофе, сладкие газировки, пакетированные соки.

Обычная минеральная газированная вода без сахара не запрещена и даже полезна, так как содержит электролиты. Однако врач советует выпустить газы, так как они могут усиливать токсикоз.

Совет №2: не пейте квас из бочек на улице!

«Нужно ограничить потребление кваса. Это не только избыточное потребление углеводов, но и продукты брожения, остаточный алкоголь. Кроме того, бочки с квасом могут быть источниками пищевых инфекций», – говорит Дарья Батрак.

Совет №3: мажьтесь кремом с SPF, чтобы не было хлоазмы

Всем летом рекомендуется использовать солнцезащитный крем с высоким фактором защиты. Но для беременных это особенно важно из-за гормональной перестройки организма и склонности к гиперпигментации.

«Из-за гормональных особенностей у беременных может появиться пигментация срединной линии живота. У некоторых образуется хлоазма – пигментация на лице. В норме это проходит после беременности, но иногда не сходит и после родов», – рассказывает гинеколог.

Сам живот лучше тоже не подставлять под прямые солнечные лучи. Это может негативно сказаться на самочувствии матери и ребенка.

«У беременных процесс терморегуляции происходит медленнее и хуже. Там, где обычно человек пропотел и охладился, беременная продолжит дальше нагреваться достаточно долго, и у неё будет повышаться собственная температура тела, а вместе с тем начнут нагреваться околоплодные воды», – объясняет врач.

Совет №4: уберите скрытую соль из рациона

Еще одно неприятно последствие жары – отеки, которые могут усиливаться в период вынашивания.

«Если при нажатии на отек появляется небольшая ямка, но кожа тут же возвращает форму – это вариант нормы. Чтобы облегчить состояние, мы рекомендуем периодически принимать горизонтальное положение, поднимать ноги выше уровня сердца на 15-20 минут в день. Также советуем исключить так называемую скрытую соль из рациона. Это колбасы, различные консервы, сосиски, соусы», – поясняет врач.

Сигналом скрытых и чрезмерных отеков может быть слишком большая прибавка в весе – 5-7 кг за неделю. В таком случае следует обратиться к врачу.

Совет №5: всегда берите с собой обменную карта

Обменная карта выдается каждой беременной женщине при постановке на учет. В ней содержится информация о сроке, приемах врачей, результатах исследований.

Даже при абсолютно нормальном развитии беременности, не исключено, что женщине может понадобиться экстренная медицинская помощь. Обменная карта помогает врачам сразу ознакомиться с анамнезом пациентки для дальнейшей тактики. Обязательно такую карту нужно брать с собой в поездки и путешествия, а лучше всего всегда носить в сумочке при себе.

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