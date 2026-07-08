«Малышка махала ручкой во время операции». На Алтае беременной на 84 минуты остановили сердце ради спасения двух жизней

Роза ждет шестого ребенка Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Перед операцией враче честно сказали Розе – они сделают все возможное, но есть риск потерять ребенка. Однако команде специалистов удалось совершить настоящий прорыв. Впервые в Алтайском крае беременной женщине провели операцию на открытом сердце и спасли сразу две жизни.

Любое движение могло обернуться смертью

Розе Саранди 43 года. Она живет в алтайском селе Кулунда и воспитывает пятерых детей. Самой старшей дочери уже 23 года, младшей – 6 лет. Все пять беременностей протекали благополучно и без осложнений, но в этот раз начались проблемы. Примерно на сроке 20 недель Роза стала мучаться от сильной одышки. Подумала, что это бронхиальная астма – ее диагностировали еще до беременности. Использовала ингалятор, но со временем и он перестал помогать. А однажды днем стало плохо так, что от нехватки воздуха она даже не могла разговаривать.

На скорой Розу привезли в Барнаул в краевую клиническую больницу, где сделали эхокардиографию. УЗИ показало, что в сердце выросла опухоль –— миксома, которая частично перекрывала один из клапанов. Вероятнее всего, патология была врожденной, но во время беременности превратилась в бомбу замедленного действия.

Заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи перинатального центра «ДАР», врач-акушер-гинеколог Ольга Колядо Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Когда речь идёт о беременной женщине, мы всегда действуем быстро. В этот же день у нас собрался консилиум со специалистами краевой больницы, кардиоцентра и перинатального центра «ДАР», чтобы выбрать дальнейшую тактику. Проконсультировавшись со специалистами федеральных центров НМИЦ им. Кулакова и им. Алмазова было коллегиально принято решение о том, что транспортировать женщину опасно. Оперировать надо на месте», – рассказала заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи перинатального центра «ДАР», врач-акушер-гинеколог Ольга Колядо.

Сначала пациентку хотели отправить на операцию в Санкт-Петербург, но был риск, что она не перенесет полет. От опухоли в любой момент мог оторваться фрагмент и перекрыть клапан. Приоритетом была жизнь матери, и ждать родов времени не оставалось.

«Опухоль могла бы перекрыть кровоток полностью, что вызвало бы кардиогенный шок, исход которого – фатальный. Риск внезапной сердечной смерти был крайне высок при любом движении. Можно было даже встать с кровати, потерять сознание и умереть», – рассказывает Александр Ефремушкин, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии №1 Алтайского краевого кардиологического диспансера.

«Честно сказали, что ребенок может не выжить»

События развивались стремительно – скорая, больница, консилиум, палата, реанимация, наркоз, операция.

«Мне честно сказали, что ребенок может не выжить. Есть риск, что плацента отслоится, – вспоминает женщина со слезами. – Но я успокаивала себя, говорила, что все будет хорошо».

Роза даже не знала, что она станет первой в крае беременной пациенткой, которой будут проводить операцию на открытом сердце. Наверное, врачи решили не вгонять ее в стресс еще больше. 19 июня в краевом кардиологическом диспансере собралась мультидисциплинарная команда: кардиохирурги, анестезиологи и перфузиологи при участии специалистов перинатального центра «ДАР». Операцию выполнял руководитель регионального центра сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный кардиохирург края Дмитрий Ананьев.

Команда медиков, проводивших операцию Фото: Минздрав Алтайского края.

Пациентку ввели в наркоз и остановили ей сердце на целых 84 минуты. Ее подключили к аппарату искусственного кровообращения, чтобы поддерживать жизнь не только мамы, но и ребенка, обеспечивать его кислородом. Причем пока женщина была без сознания, её малышка (уже известно было, что это девочка), вела себя активно.

«Когда я пришла в сознание, Дмитрий Александрович сказал: “Ваша малышка махала ручкой мне во время операции, наблюдала”. С ней все хорошо», – вспоминает с улыбкой Роза.

Сейчас пациентка находится в перинатальном центре «Дар» под наблюдением. Уже бодро взбирается по лестницам без одышки и ожидает выписки, чтобы дождаться момента рождения малышки дома. Она должна появиться на свет примерно через 3,5 месяца. Для дочки уже подобрали имя – Маша.

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