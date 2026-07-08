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Здоровье8 июля 2026 5:00

«Малышка махала ручкой во время операции». На Алтае беременной на 84 минуты остановили сердце ради спасения двух жизней

Алтайские врачи впервые провели беременной операцию на открытом сердце
Вера БЕРЕЗОВСКАЯ
Роза ждет шестого ребенка

Роза ждет шестого ребенка

Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

Перед операцией враче честно сказали Розе – они сделают все возможное, но есть риск потерять ребенка. Однако команде специалистов удалось совершить настоящий прорыв. Впервые в Алтайском крае беременной женщине провели операцию на открытом сердце и спасли сразу две жизни.

Любое движение могло обернуться смертью

Розе Саранди 43 года. Она живет в алтайском селе Кулунда и воспитывает пятерых детей. Самой старшей дочери уже 23 года, младшей – 6 лет. Все пять беременностей протекали благополучно и без осложнений, но в этот раз начались проблемы. Примерно на сроке 20 недель Роза стала мучаться от сильной одышки. Подумала, что это бронхиальная астма – ее диагностировали еще до беременности. Использовала ингалятор, но со временем и он перестал помогать. А однажды днем стало плохо так, что от нехватки воздуха она даже не могла разговаривать.

На скорой Розу привезли в Барнаул в краевую клиническую больницу, где сделали эхокардиографию. УЗИ показало, что в сердце выросла опухоль –— миксома, которая частично перекрывала один из клапанов. Вероятнее всего, патология была врожденной, но во время беременности превратилась в бомбу замедленного действия.

Заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи перинатального центра «ДАР», врач-акушер-гинеколог Ольга Колядо

Заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи перинатального центра «ДАР», врач-акушер-гинеколог Ольга Колядо

Фото: Вера БЕРЕЗОВСКАЯ. Перейти в Фотобанк КП

«Когда речь идёт о беременной женщине, мы всегда действуем быстро. В этот же день у нас собрался консилиум со специалистами краевой больницы, кардиоцентра и перинатального центра «ДАР», чтобы выбрать дальнейшую тактику. Проконсультировавшись со специалистами федеральных центров НМИЦ им. Кулакова и им. Алмазова было коллегиально принято решение о том, что транспортировать женщину опасно. Оперировать надо на месте», – рассказала заместитель главного врача по контролю качества медицинской помощи перинатального центра «ДАР», врач-акушер-гинеколог Ольга Колядо.

Сначала пациентку хотели отправить на операцию в Санкт-Петербург, но был риск, что она не перенесет полет. От опухоли в любой момент мог оторваться фрагмент и перекрыть клапан. Приоритетом была жизнь матери, и ждать родов времени не оставалось.

«Опухоль могла бы перекрыть кровоток полностью, что вызвало бы кардиогенный шок, исход которого – фатальный. Риск внезапной сердечной смерти был крайне высок при любом движении. Можно было даже встать с кровати, потерять сознание и умереть», – рассказывает Александр Ефремушкин, заведующий отделением анестезиологии и реаниматологии №1 Алтайского краевого кардиологического диспансера.

«Честно сказали, что ребенок может не выжить»

События развивались стремительно – скорая, больница, консилиум, палата, реанимация, наркоз, операция.

«Мне честно сказали, что ребенок может не выжить. Есть риск, что плацента отслоится, – вспоминает женщина со слезами. – Но я успокаивала себя, говорила, что все будет хорошо».

Роза даже не знала, что она станет первой в крае беременной пациенткой, которой будут проводить операцию на открытом сердце. Наверное, врачи решили не вгонять ее в стресс еще больше. 19 июня в краевом кардиологическом диспансере собралась мультидисциплинарная команда: кардиохирурги, анестезиологи и перфузиологи при участии специалистов перинатального центра «ДАР». Операцию выполнял руководитель регионального центра сердечно-сосудистой хирургии, главный внештатный кардиохирург края Дмитрий Ананьев.

Команда медиков, проводивших операцию

Команда медиков, проводивших операцию

Фото: Минздрав Алтайского края.

Пациентку ввели в наркоз и остановили ей сердце на целых 84 минуты. Ее подключили к аппарату искусственного кровообращения, чтобы поддерживать жизнь не только мамы, но и ребенка, обеспечивать его кислородом. Причем пока женщина была без сознания, её малышка (уже известно было, что это девочка), вела себя активно.

«Когда я пришла в сознание, Дмитрий Александрович сказал: “Ваша малышка махала ручкой мне во время операции, наблюдала”. С ней все хорошо», – вспоминает с улыбкой Роза.

Сейчас пациентка находится в перинатальном центре «Дар» под наблюдением. Уже бодро взбирается по лестницам без одышки и ожидает выписки, чтобы дождаться момента рождения малышки дома. Она должна появиться на свет примерно через 3,5 месяца. Для дочки уже подобрали имя – Маша.

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