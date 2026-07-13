Выместил злость из-за личных проблем. Забивший лопатой привязанных собак житель Алтая все-таки отправится в колонию

Мужчина получил 3 года и 1 месяц колонии общего режима Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю.

В Алтайском крае суд пересмотрел приговор 27-летнему жителю поселка Целинный, который устроил кровавую расправу над тремя соседскими собаками. Изначально мужчина, забивший штыковой лопатой привязанных питомцев, отделался лишь условным сроком. Однако прокуратуре и хозяйке удалось добиться для живодера реального лишения свободы. Подробности – в нашем материале.

Гости – в горле кости

Жуткая история, которая стала первым в 2026 году уголовным делом о жестоком обращении с животными в регионе, произошла в феврале. Пьяный молодой человек забрёл во двор к местной пенсионерке, схватил штыковую лопату и набросился на сидевших на цепи собак.

Как позже отметят в прокуратуре, это были небольшие беспородные дворняги. Они не представляли для незваного гостя никакой угрозы, не нарушали тишину и из-за привязи находились в абсолютно беспомощном состоянии.

Несмотря на это, мужчина принялся избивать животных. Пес по кличке Бим от полученных ударов погиб на месте. Еще двое питомцев выжили, но навсегда остались инвалидами. Кобель Грозный полностью потерял зрение и слух, а собака Багира получила множественные переломы лап.

Остановить безумца смог только местный участковый. Позже на допросе задержанный объяснил свой омерзительный поступок тем, что просто «выместил злость из-за личных жизненных проблем».

Одна собачку погибла, другие остались инвалидами... Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Раскаялся и пошел домой

В мае Хабарский районный суд вынес живодеру первый приговор. На заседании обвиняемый полностью признал вину, раскаялся и принес извинения.

Тогда инстанция учла эти факты, а также наличие у подсудимого троих малолетних детей. В итоге за гибель и увечья животных ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком на два года.

Условный срок заменили на колонию

Такое мягкое решение категорически не устроило ни прокурора, ни саму хозяйку покалеченных собак – пенсионерка настаивала на строгом наказании. Сторона обвинения подала апелляцию.

Главным аргументом прокуратуры стало то, что суд первой инстанции не обратил должного внимания на важнейшую деталь. Выяснилось, что расправу с лопатой сельчанин устроил, уже находясь на условном сроке за прошлую судимость по статье о краже. Это прямо доказывало, что никаких выводов мужчина для себя не сделал и исправляться не собирается.

В итоге Алтайский краевой суд с доводами прокурора согласился. Предыдущее условное наказание было отменено. Теперь по совокупности приговоров жителю Целинного предстоит провести три года и один месяц в исправительной колонии общего режима. Решение уже вступило в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

9 жизней? В Барнауле спасают кошку, выпавшую с 11 этажа

Кошка чудом выжила в Барнауле, упав из окна 11 этажа (Подробности)