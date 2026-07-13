«Смотреть без слез невозможно». В Барнауле разгорелся конфликт из-за лошадей, катающих детей

Жалкий вид привязанных лошадей возмутил жителей Власихи Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В пригороде Барнауле разгорелся нешуточный конфликт вокруг двух хозяйских лошадей.

Привязаны под мостом

«Спасите! Помогите!» - такими словами начинался пост жительницы Власихи Светланы в пабликах Барнаула.

Дальше - шокирующие подробности: «Во Власихе больше месяца под мостом живут две лошадки. Привязаны, не достают до воды и травы. В выходные дни некая девушка забирает их на работу на страусиную ферму катать детей, и возвращает под мост опять! На замечания не реагирует, а среди недели не появляется вообще по нескольку дней».

Свой пронзительный пост Светлана сопроводила фотографией исхудавшей лошади. В комментариях и другие жители пригорода написали о том, что «смотреть на животных без слез невозможно», что нужно спасать измученных животных.

«С этой девушкой бесполезно разговаривать, она считает, что все в порядке»,-написала в паблике «Потеряха. Барнаул» пользователь под именем Мария.

«Пытаюсь откормить, вес не набирает»

«То, что пишут, все неправда», - прокомментировала «КП-Барнаул» Виктория, владелица лошадей.

Со слов девушки, лошади под мостом меньше двух недель и каждый день их кормят овсом и отрубями. Что ей каждый день скидывают видеоотчет.

«Стараюсь как можно скорее решить вопрос с их размещением. Черную лошадь я купила худой. Думала, откормлю, но, к сожалению, вес она не набирает…» - добавила Виктория.

Как стало известно «КП- Барнаул» в данный момент хозяйка забрала лошадей из- под моста.

«Но очень бы не хотелось, чтобы истощенную лошадь использовали для изнуряющего заработка во всяком случае, прежде, чем она не окрепнет», - переживают жители Власихи.

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