«Смотреть без слез невозможно». В Барнауле разгорелся конфликт из-за лошадей, катающих детей

Фото: из личного архива героя(ев) публикации.
В пригороде Барнауле разгорелся нешуточный конфликт вокруг двух хозяйских лошадей.
«Спасите! Помогите!» - такими словами начинался пост жительницы Власихи Светланы в пабликах Барнаула.
Дальше - шокирующие подробности: «Во Власихе больше месяца под мостом живут две лошадки. Привязаны, не достают до воды и травы. В выходные дни некая девушка забирает их на работу на страусиную ферму катать детей, и возвращает под мост опять! На замечания не реагирует, а среди недели не появляется вообще по нескольку дней».
Свой пронзительный пост Светлана сопроводила фотографией исхудавшей лошади. В комментариях и другие жители пригорода написали о том, что «смотреть на животных без слез невозможно», что нужно спасать измученных животных.
«С этой девушкой бесполезно разговаривать, она считает, что все в порядке»,-написала в паблике «Потеряха. Барнаул» пользователь под именем Мария.
«То, что пишут, все неправда», - прокомментировала «КП-Барнаул» Виктория, владелица лошадей.
Со слов девушки, лошади под мостом меньше двух недель и каждый день их кормят овсом и отрубями. Что ей каждый день скидывают видеоотчет.
«Стараюсь как можно скорее решить вопрос с их размещением. Черную лошадь я купила худой. Думала, откормлю, но, к сожалению, вес она не набирает…» - добавила Виктория.
Как стало известно «КП- Барнаул» в данный момент хозяйка забрала лошадей из- под моста.
«Но очень бы не хотелось, чтобы истощенную лошадь использовали для изнуряющего заработка во всяком случае, прежде, чем она не окрепнет», - переживают жители Власихи.
Читайте также
«Задыхались в старом коровнике». Собакам, изъятым из «темного приюта», требуется помощь
На Алтае волонтеры забрали собак от их «спасительницы» (подробнее)