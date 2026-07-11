Мать оставила малышей одних: в Барнауле двое детей погибли в страшном пожаре

Во время проливки помещений пожарные обнаружили тела погибших детей Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

Сегодня днём, 11 июля, в Ленинском районе Барнаула произошла трагедия. На улице 14-я Западная загорелся двухэтажный частный дом. В этот момент внутри находились двое маленьких детей. Их мать вместе со старшим сыном отсутствовала, оставив малышей без присмотра. Спасти брата с сестрой не удалось.

Огонь охватил первый этаж жилого дома. По данным регионального управления МЧС, площадь возгорания составила около 30 квадратных метров – горели стены, мебель и личные вещи хозяев.

На место немедленно стянули спасателей. В тушении задействовали 34 человек личного состава и 10 единиц пожарной техники. Из-за сильного задымления внутрь здания пришлось заходить трем специальным звеньям газодымозащитной службы.

Во время проливки помещений пожарные обнаружили тела погибших.

Причины трагедии ещё предстоит установить Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

По уточненным данным МЧС, в сгоревшем доме проживала женщина с тремя детьми. В момент возгорания матери дома не было – ушла и забрала с собой только старшего ребенка, мальчика 2018 года рождения.

Девочка 2020 года рождения и мальчик 2023 года рождения остались в помещениях одни. Шансов самостоятельно выбраться из задымленного здания у них не было.

В Следственном комитете по Алтайскому краю уже отреагировали на инцидент. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум лицам (часть 3 статьи 109 УК РФ).

«В настоящее время следователи проводят осмотр места происшествия. Для установления точной причины смерти детей, а также очага и причины возгорания назначены судебно-медицинские и пожарно-техническая экспертизы», – сообщили в пресс-службе регионального СУ СК.

Сейчас правоохранителям предстоит выяснить, что именно стало причиной смертельного пожара и почему малыши оказались в смертельной опасности без взрослых. Ход расследования уголовного дела взяла на контроль территориальная прокуратура.

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