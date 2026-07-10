Дом выгорел на 70-80% Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

В мае 2026 многодетная семья Степанченко из Барнаула потеряла дом, который возводила своими руками долгие годы. Огонь уничтожил здание за полчаса, но главное чудо той весенней ночи – спасенные жизни шестерых человек. Спустя полтора месяца «Комсомолка» узнала, как погорельцы справляются с бедой, почему государство отказало им в полноценной помощи и как чужие люди возвращают им веру в лучшее. Подробности читайте в материале «КП – Барнаул».

Трагедия в селе Березовка Первомайского района случилась в ночь на 7 мая. Из-за прогоревшей сэндвич-трубы в бане пламя моментально перекинулось на жилой дом. Беременная Надежда проснулась попить воды – именно это спасло жизнь всей семье. Её супруг Евгений среагировал и успел вывести четверых сыновей на улицу прямо в нижнем белье. Убегая от огня, мальчишки захватили с собой самое ценное – домашнего хомяка и крысу.

За 30 минут сгорело всё, во что супруги вкладывали силы с 2009 года. Полностью выгорел недавно достроенный мансардный этаж, превратилась в пепел уникальная библиотека редких детских книг, которую Надежда собирала с 19 лет, расплавились профессиональные швейные машины.

Семья Степанченко Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Иллюзии разбились о сажу

Спустя полтора месяца супруги завершили самую тяжелую часть физической работы – разбор завалов. Изначально они надеялись сохранить хотя бы стены первого этажа, сложенные из толстого бруса.

«Мы надеялись, что уцелели стены по периметру, но когда убрали утеплитель, оказалось, что углы и бревна местами тоже прогорели, – рассказывает Надежда. – Внутри вообще никаких перегородок, гипсокартон от сырости сразу развалился. От каркаса дома осталось процентов 20, не больше. Вещи все выгорели, мебель и техника тоже, мы их просто выкинули».

Основной демонтаж выгоревших частей дома завершен Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Семья искала готовые варианты или недострои на рынке недвижимости, но цены от 7-8 миллионов рублей означали неподъемную ипотеку с ежемесячным платежом от 35 тысяч. Погорельцы решили строиться заново на старом фундаменте, но с другой планировкой. Возвращаться к старому расположению комнат не захотели.

«Муж сказал, что морально будет тяжело, если сделать всё по старому проекту. Прежний дом – его детище, каждый сантиметр был выглажен, выстроган и выстроен его руками, поэтому он переживал потерю, наверное, даже тяжелее меня. Если я думала о том, как заново отстраивать быт с детьми, то он переживал из-за огромного количества вложенных сил. Из-за этого мы полностью пересмотрели планировку первого этажа в рамках старого фундамента», – объясняет будущая мама 5-го ребенка.

«Чтобы получить помощь, у тебя не должно быть вообще ничего»

Первое время после пожара Степанченко ютились всемером в крошечном 40-метровом домике у бабушки. Недавно же многодетной семье стало немного легче – подруга пустила их пожить в свою пустующую квартиру.

После первой публикации в «Комсомолке» читатели газеты мгновенно откликнулись и собрали для погорельцев порядка 30 тысяч рублей. Всего же за счёт помощи односельчан и знакомых удалось аккумулировать около 400 тысяч рублей!

Основной демонтаж выгоревших частей дома завершен Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Многие пользователи в сети писали, что государство обязательно поможет. Увы, единственная выплата, которую поступила – 73 тысячи рублей от Соцзащиты.

«Когда я обратилась в администрацию Первомайского района, меня спросили, есть ли у нас еще недвижимость. У мужа есть доля в родительском жилье, у меня – доля в квартире бабушки, оформленная заранее ради документов. Нам ответили: раз есть недвижимость, помощь не предоставляется. Это странно… мы прожили полжизни, у нас четверо детей, мы планировали будущее, а чтобы получить помощь – у тебя не должно быть вообще ничего», – разводит руками женщина.

С миру по нитке – голому рубаха

На помощь многодетной семье пришли местные предприниматели и обычные люди. Руководство строительного магазина «Альтера» сначала лично приехало в Березовку, чтобы оценить ситуацию, а потом сделало неожиданный подарок.

«Мы обратились к ним с просьбой сделать хотя бы скидку, а они приехали на место, всё проверили, чтобы убедиться, что сгорел действительно дом, а не сарай, и бесплатно привезли целую машину необходимых материалов», – вспоминает женщина.

Директор новоалтайской компании «Горем» Геннадий Журавлев выделил бетон, песок и щебень для укрепления просевшего фундамента. Скидки погорельцам предоставили и в крупных строительных сетях. При этом поддержка приходит и от простых прохожих.

«Большие фирмы стараются входить в положение и помогать людям, за это им огромное спасибо. А некоторые мужчины просто подходили и предлагали бесплатно помочь с тяжелой физической работой», – рассказывает Степанченко.

В нашем первом разговоре Надежда с сожалением рассказывала о сгоревшей швейной мастерской. Раньше она полностью обшивала сыновей. Простое белье, теплые зимние куртки… но огонь превратил всю дорогостоящую технику в уголь. Как оказалось, вернуться к любимому делу получилось гораздо быстрее, чем рассчитывали супруги.

«Когда я обратилась в магазин «Шатл» за рассрочкой на новые машины, директор Яна Плотникова привезла мне их по оптовой цене и вообще не взяла денег сразу. Сказала начинать выплачивать с осени столько, сколько сможем – по 5-10 тысяч».

Любимые швейные машинки тоже пострадали в пожаре Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Новое оборудование уже перевезли на съемную квартиру, и многодетная мама понемногу возвращается к привычным заботам.

«Я была поражена отзывчивостью абсолютно чужого человека, это помогло мне не падать духом. Машины уже стоят, я сшила на них нижнее бельё для мальчишек, собрала приданое для будущего малыша», – делится она.

Взгляд за горизонт

Сейчас Евгений вместе с сыновьями укрепляет старый фундамент и ведет земляные работы. Родители максимально ограждают детей от стресса, не ведут разговоров о беде и внушают сыновьям простую мысль: жизнь продолжается, а стены можно отстроить.

«Кардинально в нашем мировоззрении ничего не поменялось, мы люди верующие, – рассуждает Надежда. – Но осознание потери пришло не сразу, а спустя несколько недель. Мы потеряли вещи, но самое главное – близкие люди – живы. Когда подходишь близко к краю и тебя отводит от смерти, начинаешь смотреть на мир другими глазами. Важнее жизни и здоровья нет ничего».

Строительство нового дома только начинается. Супруги уже заглядывают в будущее и мечтают, как в новом просторном дворе они обязательно заведут большую и добрую собаку – золотистого ретривера или зенненхунда, чтобы жизнь окончательно вернулась в прежнее русло.

Семья уже прикинула примерный план будущего дома Фото: из личного архива героя(ев) публикации.

Как помочь семье Степанченко

Если вы хотите оказать поддержку или помочь со строительными материалами, связаться с Надеждой Степанченко можно по номеру телефона: 8-913-251-8854.

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