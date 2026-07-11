Страдающая лунатизмом четвероклассница выпала из окна школы во время алтайской олимпиады

Госпитализация девочке не потребовалась. Фото: Александр Чёрный / "Алтайский спорт"

В Благовещенке 10-летняя девочка выпала из окна третьего этажа школы, где временно расселили участников сельской олимпиады. Причиной ночного происшествия стал лунатизм – школьница поднялась с кровати и выпрыгнула прямо во сне. Ребенок выжил, приземлившись на крышу пристройки, и отделался лишь трещиной в руке. Подробности – в материале «КП – Барнаул».

Ведущий специалист по спорту Олеся Л. привезла дочь-четвероклассницу на летнюю олимпиаду сельских спортсменов. Участников турнира разместили в здании местной школы, переоборудовав кабинеты под спальни.

Около трех часов ночи спящая девочка встала с кровати. Находясь в глубоком сне, она подошла к окну третьего этажа и сорвалась вниз. От тяжелых увечий школьницу спасла удачная случайность – упала на крышу перехода, который ведет в спортивный зал.

Мать ребенка рассказала РЕН ТВ, что госпитализация девочке не потребовалась. Юная пациентка получила трещину левой руки и, учитывая высоту падения, легко отделалась.

Что такое лунатизм

В медицине лунатизм или сомнамбулизм классифицируется как расстройство, при котором человек совершает сложные действия в бессознательном состоянии. Чаще всего люди просто бродят по комнате, но иногда могут открывать двери, перелезать через ограждения или выходить на улицу, совершенно не помня об этом наутро.

Как ранее писала «Комсомольская правда», истинные причины лунатизма до сих пор остаются загадкой для науки. Точно известно лишь то, что приступы чаще всего случаются во время медленной фазы сна, когда зрачки почти не двигаются. Медики считают, что спровоцировать ночную неосознанную активность могут сильный стресс, переутомление, хроническое недосыпание или даже храп.

Масштабные старты в Благовещенке

Сама XLVI летняя олимпиада сельских спортсменов, куда приехала семья, сейчас в самом разгаре и продлится до 12 июля. Благовещенка принимает престижный региональный турнир уже в пятый раз.

По данным правительства Алтайского края, финалу предшествовали 70 отборочных туров по одиннадцати видам спорта, где свои силы попробовали больше 4 тысяч человек. В итоге путевки на решающие старты получили почти полторы тысячи спортсменов, тренеров и представителей из 48 районов края.

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