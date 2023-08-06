Барнаульцы увидели, как из окна шестого этажа выпала девочка

На место выезжала полиция Фото: Олег УКЛАДОВ

Одна из участниц сообщества «Инцидент Барнаул» стала свидетелем ЧП на ул. Анатолия. Женщина увидела, как из окна квартиры на 6 этаже выпала маленькая девочка.

По словам горожанки, на вид ребенку было около 5 лет. Случайный свидетель, мужчина, находившийся на остановке рядом, заметил это и без колебаний моментально подбежал к месту происшествия. Девочка плакала и была, видимо, в шоке от произошедшего. Прохожий вызвал скорую помощь, к счастью, оказавшуюся неподалеку. Также на место выезжала полиция.

Сообщается, что девочка воспитывается в неблагополучной семье. Родители выпивают, а соседи неоднократно вызывали полицию и обращались в отделение по делам несовершеннолетних.

- Надеюсь, что девочка выживет, но какие будут последствия? – задается вопросом очевидица происшествия.

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