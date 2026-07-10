Куда пойти на выходных 11 и 12 июля 2026 в Барнауле: дрифт, собачье шоу, цирк на воде и уха

12 июля состоится третий этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Лето в самом разгаре, и барнаульские выходные обещают быть по-настоящему горячими - и не только из-за погоды. Мы собрали для вас подборку, куда можно пойти 11 и 12 июля 2026 в Барнауле: от адреналинового дрифта и водного цирка до трогательной выставки беспородных собак и сытного рыбацкого праздника. Выбирайте, планируйте и заряжайтесь летним настроением!

Кубок Барнаульской Ракеты по дрифту, 12+

Когда: 12 июля

Где: Гоночная трасса «Ракета»

Как добраться: едете по трассе в сторону Павловска, не доезжая трех километров, увидите стелу аэродрома Стрижи и гоночного трека «Ракета» - здесь нужно повернуть налево.

Цена билета: 500-6000 рублей. Вход для детей до 14 лет — бесплатно, без предоставления места на трибуне.

12 июля на гоночном треке спортивно-технического клуба «Ракета» состоится третий этап Кубка Барнаульской Ракеты по дрифту. Перед стартом по традиции пройдет парад пилотов и автограф-сессия с участниками заездов.

Кроме зрелищных заездов гостей ждет большая выставка автомобилей, а также гонка на ретроавтомобилях.

- Это будет уникальное зрелище: раритетные машины выйдут на трассу и покажут, что классика тоже умеет держать скорость, - рассказывают организаторы.

Программа мероприятия:

11:20 – 13:00 – Квалификационные заезды

13:10 – 13:30 – Парад пилотов. Торжественный выезд участников перед зрителями.

13:30 – 15:00 – Автограф-сессия с пилотами и верстовая гонка на ретроавтомобилях.

15:00 – 19:00 – Парные заезды и дрифт-такси.

19:00 – Торжественная церемония награждения победителей.

Кубок Барбоса, 6+

Когда:11 июля в 12.00

Где: парк «Изумрудный» (Барнаул, пр. Комсомольский, 128)

Вход: свободный

Приют для животных «Ласка» приглашает барнаульцев и гостей города на уникальное событие - выставку-фестиваль беспородных собак «Кубок Барбоса». Мероприятие соберет десятки хвостатых звёзд, чтобы доказать: для любви и таланта родословная не нужна.

Владельцы и кураторы приютских собак выйдут на ринг, чтобы представить своих питомцев в четырех весовых категориях: «Богатырь», «Золотая середина», «Мини» и специальный ринг «Приюта Ласка». Но главная изюминка - творческое выступление. Каждая пара (хозяин и собака) получает свою «минуту славы»: это может быть трюковая дрессировка, трогательное стихотворение о питомце, красочная стенгазета о его достоинствах или костюмированный выход в любом образе. Фантазия участников не ограничена!

«Идея проводить выставку беспородных, или как мы сейчас говорим, бесподобных, собак возникла давно. Нам очень хотелось создать площадку, где владельцы дворняжек имеет возможность похвастаться и погордиться своими питомцами! Мы очень надеемся, что участники выставки наглядно проиллюстрируют, какими умными, красивыми, сообразительными и любящими могут быть собачки! А участники Ринга собак из приюта после этой выставки покорять сердца будущих хозяев!» - отметила организатор выставки Софья Куликова.

Программа фестиваля не ограничится рингами. Для посетителей подготовили познавательный лекторий о содержании собак, квест с беспроигрышной лотереей, игровые и hand-made зоны для всей семьи.

Цирк на воде, 6+

Когда: 11, 12 июля

Где: «Титов-Арена», Барнаул, пр. Социалистический, 93

Цена билета: 1000–2500 рублей

В Барнаул приезжает уникальное водное представление с участием единственного в мире манежа-трансформера - за считанные минуты зрители увидят, как привычный сухой ковер превращается в сверкающую водную гладь с фонтанами.

Технический размах впечатляет: 120 тонн воды, 25 тонн профессионального оборудования и ровно 1000 фонтанов создают на сцене эффект настоящей стихии, при этом каждый трюк и движение артистов сопровождаются великолепным световым оформлением и объемным звуком, который погружает зрителя в атмосферу циркового волшебства.

В программе - лучшие жанры мирового циркового искусства: от головокружительной акробатики и воздушных полетов до клоунады и эквилибристики. Это не просто представление, а шедевр инженерной и дизайнерской мысли, который поражает масштабом и красотой.

Праздник в парк «Родные-любимые», 0+

Когда: 11 июля с 12.00

Где: парк культуры и отдыха «Центральный» (г. Барнаул, пр. Социалистический, 11)

Вход: свободный

11 июля в парке «Центральный» пройдёт событие, которое объединит разные поколения – Форуме молодых семей и семейных сообществ «Родные-Любимые».

Гостей ждут разные тематические площадки: пространство для тёплых встреч и объединения семей, активности для детей и взрослых, творческие мастер-классы, интерактивы, командные игры, спорт и многое другое.

- Символом форума станет компас. И его центром станет сцена, на которой развернётся интерактивная программа, пройдут творческие выступления и состоится торжественная церемония вручения паспортов, - рассказывают организаторы.

Утренняя йога-тренировка

Когда: 11 июля в 11:00

Где: Парк «Аплеккино», локация: зелёная зона возле парковки, вход со стороны ул. 42-й Краснознаменной Бригады

Начните субботу с заботы о себе! 11 июля в парке «Арлкино» пройдет утренняя йога-тренировку на свежем воздухе. Берите детей и приходите всей семьей! Пока вы занимаетесь, восстанавливаете свои силы, наполняетесь энергией и наслаждаетесь спокойствием, вашим малышам точно не будет скучно! Для маленьких гостей подготовили увлекательные игры, развлечения и активные занятия.

С собой нужно взять коврик, бутылку воды и хорошее настроение.

День лошади: «Галопом по зоопарку», 0+

Когда: 11 июля в 12:00

Где: Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 12

Барнаульский зоопарк приглашает всех отметить День лошади в компании с самыми обаятельными копытными обитателями.

- В нашем зоопарке обитают замечательные пони – Макар, Шейн и Мультик. Знаете ли вы, что «пони» переводится как «маленькая лошадь»? Давайте вместе поздравим этих милых животных! – приглашает зоопарк.

Программа обещает быть насыщенной и интересной как для детей, так и для взрослых. Ровно в полдень стартуют творческие мастер-классы, которые подарят каждому участнику возможность унести с собой частичку праздника. На мастер-классе «Подкова на счастье» вы сможете своими руками создать оберег, который по старинному поверью приносит удачу, а на занятии «Мой милый конь» - проявить фантазию и сделать собственную игрушечную лошадку из различных материалов.

Но главное событие начнётся в 13:00, когда по территории зоопарка прокатится увлекательный квест «Галопом по зоопарку». Командам предстоит разгадывать загадки, выполнять забавные задания и искать тайные подсказки, чтобы финишировать первыми и получить специальные призы от организаторов. Вас ждёт море смеха, командного духа и радостных открытий — ведь оказывается, у лошадей есть свои секреты, а у пони — свои характеры, и все они ждут, чтобы вы с ними познакомились поближе.

«Большой улов: праздник рыбаков, 0+

Когда: 12 июля в 12:00

Где: Барнаульский зоопарк, ул. Энтузиастов, 12

В Барнауле пройдёт праздник рыбаков, где гостей накормят ухой, закружат в танцах и не дадут заскучать ни детям, ни взрослым!

12 июля барнаульский зоопарк проводит праздник «Большой улов», который соберёт всех, кто рыбалку. И даже если вы никогда не держали удочку в руках - это не беда! Здесь каждый найдёт занятие по душе: заядлый рыболов сможет блеснуть удалью в весёлых конкурсах, меломан - насладиться живым концертом, дети - поучаствовать на интерактивных локациях с играми и сюрпризами, а любители вкусно покушать - попробовать то, ради чего стоит прийти обязательно: наваристую, дымящуюся и невероятно вкусную уху, которую будут варить прямо при вас.

Программа стартует в 12:00 с музыкально-игрового марафона. А в 13:00 произойдёт главное гастрономическое событие дня - обед! Организаторы приготовят целых 80 литров ароматной ухи.

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