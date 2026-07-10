Шел ночью босиком. Как на Алтае нашли потерявшегося туриста из Перми

74-летний потерявшийся турист шел всю ночь Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

«Мужчина отправился по тропе на гору Сюнюха в 11 часов утра 8 июля. Дошел до вершины, сфотографировался и повернул обратно. Но спускаясь, понял, что куда-то не туда идет», - рассказали подробности «КП-Барнаул» в пресс-службе ГУ МЧС Алтайского края. По словам спасателей, мужчина после вышел к речке Каменке и пошел по ее течению.

«При этом у туриста расслоились ботинки и ему пришлось идти босиком, – рассказывают спасатели. -По пути он встретил охотничий домик, а дальше в тупик зашёл. После этого принял решение развернуться обратно. И когда шел обратно, встретил один из указателей в сторону Колыванстроя, пошел в этом направлении правильном».

В это время (а было уже поздно) на короткие минуты появилась связь, жене пермяка пришло сообщение, что он в сети. Женщина сразу перезвонила мужу, а после спасателям в Колывань.

«Звонок от женщины, потерявшей мужа, поступил в 23.15. После этого в Курьинском районе развернулась масштабная поисково-спасательная операция», - сообщают в пресс-службе ГУ МЧС.

Поиски с сиренами продолжались до двух часов ночи. Темнота и гористая местность усложняли ситуацию. После 14.00 в штабе приняли решение о временной приостановке операции до рассвета, чтобы обеспечить безопасность самих участников поисковой операции.

На рассвете спасатели продолжили прочесывание местности. И в 11.00 пропавшего, к всеобщей радости, обнаружили на дороге между озером Моховое и каменным карьером.

«Мужчина оказался бодрячок, - говорят спасатели. - Всю ночь шел с короткими передышками, не паниковал. От предложенной медицинской помощи отказался».

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