На Алтае завершили поиски пропавшего на горе Синюха туриста из Перми

Мужчина пропал на горе Синюха 8 июля Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю.

В Алтайском крае 9 июля завершили поиски пропавшего накануне туриста из Перми. Как сообщили в ГУ МЧС по региону, мужчина пропал на горе Синюха 8 июля.

В 23:15 8 июля спасателям позвонила женщина и сообщила, что ее муж потерялся на горе Синюха. Оперативно была начата поисково-спасательная операция. К месту выдвинулись экстренные службы.

«Сложность таких поисков обычно заключается в том, что сообщение о пропаже человека поступает, как правило, уже с опозданием на три-четыре часа и с наступлением сумерек. Тёмное время суток, по его словам, всегда серьёзно затрудняет поисковые работы», - отметил замначальника пожарно-спасательной части № 70 Денис Черданцев.

До глубокой ночи шли поиски мужчины, но его так и не нашли. В 02:00 по местному времени работу приостановили до наступления рассвета. Около 11:00 9 июля пропавшего обнаружили на дороге между озером Моховое и каменным карьером. От медпомощи он отказался.