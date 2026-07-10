Вошел в историю. Имя барнаульского хоккеиста выгравировано на Кубке Стэнли

Имя Свечникова на Кубке Стэнли. Фото: пресс-служба "Каролины"

Хоккеисты американского клуба «Каролина Харрикейнз» продолжают праздновать победу в Кубке Стэнли. Чемпионский парад прошел, гуляние с наградой тоже, и вот самая престижная хоккейная награда отправилась к мастерам по гравировке. По традиции на Кубок нанесли имена чемпионов. Теперь там красуется и имя барнаульца Андрея Свечникова.

Пресс-служба клуба «Каролина» опубликовала в своих соцсетях фото Кубка Стэнли, на котором нанесены имена владельца, хоккеистов и тренерского штаба «Харрикейнз». На трофее в том числе выгравированы имена и фамилии трех российских игроков: форварда Андрея Свечникова, защитника Александра Никишина и вратаря Петра Кочеткова. Они стали обладателями Кубка Стэнли впервые в карьере.

Кстати, на Кубок Стэнли наносят имена всех победителей начиная с 1924 года. Уже более 100 лет! Есть теперь там и имя хоккеиста, родившегося в Барнауле.

«Я люблю всех, кто меня окружает: родителей, девушку, брата, всех, и это что-то особенное. Мои товарищи по команде, персонал — у нас невероятная организация», - говорил Андрей после победы.

Андрей стал обладателем самого престижного кубка. Фото: Josh Lavallee/Carolina Hurricanes

Андрей Свечников родился в Барнауле в 2000 году. Здесь же уже в три года начал заниматься хоккеем. В 2009 году семья переехала в подмосковную Балашиху, там Андрей и его старший брат Евгений занимались в школе «Олимпиец». С 2010 до 2016 года Андрей играл за молодежные команды казанского «Ак Барса». Позже переехал в США, где тогда уже играл его брат. После пары очень успешных сезонов в лигах Северной Америки его задрафтовала «Каролина» в 2018 году.

По итогам сезона НХЛ-2025/26 «Каролина» впервые за 20 лет выиграла плей-офф НХЛ. В финальной серии команда победила «Вегас» со счетом 4-2. Россияне попали в число победителей Кубка Стэнли 11-й год подряд. Последней командой, завоевавшей трофей без российских игроков в составе, был «Чикаго» в 2015 году.

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