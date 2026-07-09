Выезды на служебном транспорте сокращены. Ситуация с бензином в Республике Алтай на 9 июля 2026 года

Резервный запас топлива на АЗС региона есть Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ситуация с бензином по-прежнему остается одной из самых важных в регионах России. В Республике Алтай власти предпринимают ряд мер для того, чтобы избежать дефицита топлива. Так, глава региона заставил чиновников пересмотреть планы поездок на служебных машинах. О том какая ситуация с бензином в Республике Алтай на 9 июля 2026 года - в нашем материале.

Совещания в онлайн формате для чиновников

Глава Республики Алтай Андрей Турчак поручил правительству, министерствам и администрациям сократить количество командировок и служебных поездок.

«Любые выезды за пределы района и региона на служебном транспорте запрещены», – сказал Андрей Турчак.

Для сокращения числа поездок, все совещания будут проводиться в формате видеоконференцсвязи. Это направлено на оптимизацию расхода топлива и является частью временных ограничений для стабилизации работы топливно-энергетической системы региона.

«Когда регион сталкивается с временными ограничениями, власть не может требовать от людей того, чего не готова делать сама. Поэтому мы начинаем с себя: по поручению главы республики все органы власти сокращают служебные поездки, объединяют выезды и максимально переходят на видеосвязь», - добавил председатель правительства Республики Алтай Александр Прокопьев.

Есть ли запас топлива на АЗС в Республике Алтай?

Накануне глава региона также сообщил, что на АЗС теперь для покупки бензина и дизельного топлива необходимо предъявлять свидетельство о регистрации транспортного средства. Номер машины будет отмечен в системе и повторно свыше лимита взять топливо не получится. Эта мера направлена на снижение повышенного спроса, который наблюдается в Горно-Алтайске и других районах Республики.

В Чойском и Турочакском районах лимиты на заправку были сокращены. Теперь в одни руки можно получить до 30 литров бензина и 50 литров дизельного топлива в сутки. Эти ограничения также действуют в Горно-Алтайске, Майминском и Чемальском районах. В других муниципалитетах лимиты остались прежними: не более 50 литров бензина и 100 литров дизельного топлива в сутки. Заправить можно 10 литров в канистру, но тоже только со свидетельством о регистрации машины.

Глава региона призвал сотрудников АЗС к честной работе, а жителей – вести общественный контроль.

«Резервный запас топлива в республике обеспечен, поставки на АЗС идут в ежедневном режиме. Прошу всех отнестись к ограничениям с пониманием и ответственностью», – заявил Андрей Турчак.

«Также по поручению главы региона мы в ближайшее время запустим интерактивную карту, которая будет четко отражать наличие и отсутствие топлива на всех АЗС Республики Алтай, а также ожидаемые даты поставок. Данный сервис должен существенно упростить планирование поездок и снизить затраты времени жителей», - сообщил Александр Прокопьев.

Отдельно отмечается, что аварийно-спасательные, экстренные, правоохранительные службы, коммунальные и социальные предприятия, а также аграрии будут обеспечиваться топливом в приоритетном порядке без ограничений. Заявки собираются по каждому предприятию в рабочем порядке.

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