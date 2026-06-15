Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

14 июня на Алтае прошел второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту. 10 пилотов на специально подготовленных машинах не только рвали покрышки в клочья и «разутыми» добирались до финиша, но и… даже снесли бетонное ограждение! Адреналин просто зашкаливал.

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту

Самым жестким и зрелищным моментом Кубка стало лобовое столкновение одной из гоночных машины с бетонным блоком. За рулем автомобиля находился 32-летний Антон Шипунов.

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Правила дрифта в паре довольно жесткие: пилот-лидер едет впереди, а пилот-преследователь буквально «дышит» в затылок. Ну как дышит? Ревет бешеным мотором в 500-700 «лошадей»! Между бамперами в заносе - смешные 20-30 сантиметров, а скорость под 160 км/ч.

И вот на одном из поворотов машину Шипунова занесло… Еще миг - и она на скорости врезается в бетонные блоки. Пока зрители в шоке охают и ахают, комментатор гонки приводит всех в чувства:

- Даааа, друзья, дрифт – это зрелищное и дорогое шоу. Увы, после такого некоторые автомобили заканчивают свою эксплуатацию. Но что поделать?! Автомобильный спорт - сумасбродный местами, но мы его очень любим!

Пока судьи разбирали «полет» пилота, по треку уже бежала подмога. На повторе видео видно, что машины, как выразился ведущий, «прошли на тоненького». Контакта между соперниками не было!

- Вины пилота-преследователя нет. Исключительно ошибка пилота автомобиля-лидера. Антон вылетел за границу трека, не отпустил газ, думал, что выгребет, но не получилось, - озвучивает решение судей комментатор.

Разбитую «ласточку» увез эвакуатор. А пилот, к счастью, ушел на своих двоих! После этого корреспонденту «Комсомолки» удалось с ним пообщаться.

- Антон, как ты, брат? Живой?

- Да, все нормально. Только ногу немного ушиб, синяк, ничего страшногор.

- Успел испугаться?

- Неет. Я только разозлился.

- На кого?

- На яму, которая оказалась за пределами трека! Я туда попал одним колесом. Плюс глина, мокрая трава - дождь как раз начался. Обычно гравийные ловушки спасают, а тут такого не было, поэтому меня засосало и швырнуло на блоки. Ошибка - банальная, а последствия - глобальные!

- А страх разбиться?

- Какой страх? Нет! Я же пристёгнутый, все правила безопасности выполнены. Наши машины очень надежные в этом плане.

- Зато зрители, когда увидели удар, вскочили: «Он там вообще живой?!!»

- У меня на трибунах в этот момент была мама. Она, конечно, тоже офигела. Когда я влетел в бетонное ограждение, побежала меня спасать! А я стою живой, здоровый, улыбаюсь. Она потом сказала: «Всё, больше я на это безобразие не приеду!» (Смеется.)

- Что с машиной?

- Очень плохо.

- Восстановить можно?

- Всё, что угодно, можно восстановить.

- Следующий этап через месяц. Успеешь?

- Не знаю. Сегодня вытащим мотор, коробку, трансмиссию - тогда будет понятно.

- А запасная тачка для летнего дрифта есть?

- Нет, только одна. Поэтому сейчас будет стоять вопрос – либо мы ее восстанавливаем и я продолжаю участие в Кубке, либо, увы, не еду.

- На какую сумму оцениваешь ущерб?

- Сложно пока что сказать. Думаю, что миллионы…

- Сколько вообще стоит собрать машину подобной комплектации?

- От пяти миллионов рублей примерно.

- Расскажи про свою красавицу.

- Это Nissan 180SХ. Он у меня уже наверное, лет пять. Но выехал на соревнования только в прошлом году – стал чемпионом прошлогоднего сезона. Для летнего дрифта я вообще довольно долго готовил машину, почти два года. Машина полностью разбиралась до болтика и потом собиралась именно под меня.

- Сколько «лошадей» под капотом?

- Мощность может варьироваться, сколько нам нужно, столько и делаем. В этот раз примерно 600 лошадиных сл.

- Ты, говорят, не первый раз попадаешь в переплет? И даже «разутый» до финиша доезжал…

- Было дело. В прошлом году у меня по технической причине был вылет с трассы - приземлился прямо в яму. Тоже было очень серьезно

- Давно в автоспорте?

- Начинал с зимнего дрифта лет в 20 с хвостиком. Откатал 8-9 сезонов. Сейчас вот второй год - летний.

- А по жизни кто?

- В свое время выучился на программиста и работаю айтишником.

- Еще чем увлекаешься?

- Сноубордом.

- И последний вопрос: какой вывод сделал?

- Для меня это была небольшая техническая ошибка, но ее последствия очень глобальные, такого быть не должно. Думаю, что в первую очередь это должен быть урок для организаторов.

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кстати, во время Кубка Барнаульской ракеты прошла детская гонка на педальных машинках времен СССР и велокартах. Юные автоспортсмены соревновались на настоящей гоночной трассе, правда, дистанция у них была всего 30 метров. Ребятишкам предстояло показать разные фигуры - змейку, передним ходом, задним, ходом, заехать в бокс задним ходом и т.д.

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту Фото: Ольга ВЕДЕРНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Второй этап Кубка Барнаульской ракеты по дрифту

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