На чужую клумбу «рот не разевай»: правда ли, что за сорванные цветы или ветки сирени в Барнауле можно нарваться на штраф

Люди без сожаления обламывают ветки ради букета или эффектных фото Фото: Анна ПЕРЕВОЩИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Каждую весну, когда улицы и дворы наполняются ароматами цветущих яблонь, сирени или черемухи, находятся люди, которые без сожаления обламывают целые ветки ради букета или эффектных фото. Некоторые вандалы покушаются и на цветы, растущие во дворах многоэтажек, – такие прецеденты в Барнауле уже были нынешней весной. Для многих это кажется мелочью, но на самом деле такие действия могут обернуться штрафом. «Комсомолка» пообщалась с барнаульским юристом Никитой Решетниковым и узнала, что грозит нарушителям.

Накануне местная жительница опубликовала в паблике «Инцидент Барнаул» пост, чтобы придать огласке неприятную ситуацию, произошедшую во дворе дома. С ее слов, мама вместе с пожилой соседкой уже давно ухаживают за территорией у подъезда: высаживают цветы, облагораживают клумбы и стараются сделать все, чтобы двор стал уютнее.

С приходом весны у дома зацвели тюльпаны – многие прохожие не могли пройти мимо и фотографировали клумбу, но радость была недолгой. В начале мая жильцы дома обнаружили, что цветы оборвали неизвестные. По камерам видеонаблюдения удалось найти вандалов – две неустановленные женщины, проходя мимо дома в темное время суток, нарвали себе целый букет и ретировались с места «преступления».

«Особенно обидно, что именно женщины – они, как никто другой, должны понимать, сколько труда, времени и души вложено в эту красоту. Очень хочется, чтобы люди уважали чужой труд и понимали: подобные поступки — это настоящий вандализм», - пишет автор поста.

Похожий случай произошел и 5 мая во дворе дома №59 по улице Попова: молодой человек решил порадовать даму своего сердца и вырвал тюльпаны, растущие на клумбе у дома, чтобы вручить их возлюбленной.

По словам юриста Никиты Решетникова, самовольное изъятие или повреждение зеленых насаждений на общественных или частных территориях влечет за собой ответственность.

«Если нарушитель присваивает растения, содеянное квалифицируется как мелкое хищение либо кража в зависимости от стоимости похищенного (менее 2500 рублей –мелкое хищение, больше – кража, прим. ред.). Повреждение или уничтожение насаждений без цели хищения будет считаться мелким хулиганство, а если причинен крупный ущерб, то нарушителю может грозить уголовная ответственность по статье 168 УК РФ «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности», - отмечает эксперт.

Таким образом жители дома могут обратиться в гражданский суд и потребовать полного возмещения имущественного вреда. Учитываться будет рыночная стоимость растений, затраты на их приобретение и посадку.

«При наличии оснований, если действия нарушителя затронули нематериальные блага потерпевшего или причинили физические или нравственные страдания, подтвержденные доказательствами, потерпевшие могут запросить и компенсацию морального вреда», - добавил эксперт.

Что касается порчи кустарников и деревьев, то сирень, черемуха, яблони и другие растения на общественных территориях относятся к объектам благоустройства и озеленения. Повреждение деревьев может квалифицироваться как порча зелёных насаждений, ведь растениям наносится непоправимый вред. К примеру, через надломы веток сирени внутрь попадают инфекции и грибок, из-за чего кустарник может перестать цвести или вовсе погибнуть. Особенно опасно, когда ветки вырывают «с мясом», повреждая кору и молодые побеги.

За уничтожение или повреждение зелёных насаждений административным законодательством предусмотрена ответственность. Если нарушение зафиксируют сотрудники полиции, коммунальных служб или очевидцы, любителю «букетов» могут назначить денежное взыскание. За нарушение гражданам грозит штраф от 500 до 2000 рублей, должностным лицам – от 2000 до 5000 рублей, юрлицам – от 10000 до 50000 рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Бесы и дьявол обходят человека, носящего цветок при себе»: что за сон-трава растет на Алтае и правда ли, что она помогает против рака

Биолог АлтГУ Владимир Зайков рассказал о первых весенних цветах (подробнее)