Тихий океан и дешевый шопинг. Сколько стоит поездка на Тайвань из Барнаула в 2026 году

С 7 июля официально открыты тайваньские электронные визы Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Тайваньская сторона пошла навстречу путешественникам из России и открыла выдачу электронных виз. Ранее ради нужного штампа приходилось собирать бумажные документы для консульства и лететь в Москву, теперь же весь процесс переведен в онлайн. Программа официально работает с 7 июля 2026 года и продлится минимум до следующего лета. Разбираемся, во сколько жителям Барнаула обойдутся билеты, где искать жилье и что вообще можно посмотреть на этом загадочном острове.

По данным Бюро консульских дел, оформление электронной визы стоит 50 долларов США (около 3800 рублей по текущему курсу, – прим.ред.). Оплатить сбор можно картами Mastercard, Visa или JCB. Документ даёт право на однократный въезд, а находиться на территории острова разрешается до 30 дней.

Маршрут и выбор жилья

Прямых рейсов из России на Тайвань нет. Для жителей Алтайского края логистика усложняется тем, что из барнаульского аэропорта нет вылетов даже в транзитные страны. Ближайший крупный хаб – Новосибирск, до которого предстоит преодолеть 240 километров на машине, автобусе или электричке. Оттуда маршрут неминуемо строится с пересадкой в материковой части Китая.

Билеты туда-обратно по маршруту Новосибирск – Тайбэй обойдутся минимум в 71 тысячу рублей (мы смотрели с 24 августа по 3 сентября). Если же Тайвань для вас лишь перевалочный пункт, и дальше вы планируете отправиться изучать другие регионы Азии или, например, Владивосток, то перелет в один конец будет стоить уже от 29 тысяч рублей.

С размещением дела обстоят проще, а цены не кусаются. В целом, как и на любом популярном направлении, жилье здесь абсолютно разноплановое: отели, апартаменты, частные дома, роскошные виллы. Самый экономный вариант – капсульные отели. За 1400 рублей в сутки вы получите кровать и небольшой шкафчик для вещей. Если хочется личного пространства и базового комфорта, презентабельные номера начинаются от 3 тысяч рублей за ночь.

Прямого авивсообщения с островом нет Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Ради чего лететь

Тайвань – контрастный китайский регион, где древняя азиатская культура плотно переплелась с высокими технологиями. Рассмотрим несколько деталей, ради которых туристы готовы тратить деньги на долгий перелет:

Шопинг и технологии. Остров считается мировой столицей электроники и родиной многих IT-гигантов. Здесь можно приобрести компьютеры, ноутбуки, комплектующие и смартфоны значительно дешевле, чем в розничных сетях РФ. Кроме того, на местных рынках легко найти коллекционные гаджеты и одежду локальных брендов, которые просто не поставляются на наш рынок.

Природа и Тихий океан. Есть и тропические пляжи для серфинга на юге, и мраморное ущелье Тароко. Прямо из шумного мегаполиса легко уехать в горы к природным термальным источникам.

Ночные рынки. С наступлением темноты улицы превращаются в гастрономические зоны. Местные редко ужинают дома, предпочитая встречаться на рынках ради устричных омлетов, азиатского стритфуда и оригинального бабл-ти, который изобрели именно здесь.

Небоскребы и храмы. В столице древние буддийские храмы с запахом благовоний стоят по соседству с 509-метровой башней Тайбэй 101, которая долгое время удерживала статус высочайшего здания в мире. А улицы заполнены тысячами скутеров – главным транспортом на острове.

Средний отпуск на неделю обойдется в почти в 120 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Подсчитываем отпуск

Подведем финансовый вывод недельной поездки для одного человека, который выбирает средний уровень комфорта: электронная виза: 3 800 рублей. Трансфер Барнаул – Новосибирск – Барнаул: около 3 000 рублей. Перелет туда-обратно: 71 000 рублей. Проживание в хорошем отеле (7 ночей): 21 000 рублей. Питание, локальный транспорт и развлечения (закладываем около 3 000 рублей в день): 21 000 рублей

Итого: недельная поездка в конце лета на Тайвань обойдется примерно в 119 800 рублей на одного человека.

Справка КП

Чтобы оформить документ самостоятельно, понадобится загранпаспорт со сроком действия не менее шести месяцев на момент въезда. К анкете нужно прикрепить свежий цифровой снимок паспортного формата на однотонном белом фоне, сделанный не позднее полугода назад.

Обратите внимание, что сервер принимает к оплате исключительно международные карты Visa, Mastercard или JCB. Российский «Мир» или выпущенный в РФ UnionPay для транзакции не подойдут, поэтому придется воспользоваться картой иностранного банка.

После успешной оплаты готовый PDF-документ придет на указанную в анкете электронную почту. Его останется только распечатать и предъявить на пограничном контроле вместе с загранпаспортом и обратными билетами.

Подробнее ознакомиться можно на сайте Бюро консульства.

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