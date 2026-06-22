Бросили на Шри-Ланке или опоздала в аэропорт? В Барнауле девушка добивалась компенсации от авиакомпании

Девушка была уверенна, что регистрация на рейс закончилась раньше Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Барнауле в суд обратилась местная жительница, которая уверяла, что компания-авиаперевозчик «бросила» ее после отдыха на Шри-Ланке. Девушка хотела добиться компенсации стоимости билета и потраченных нервов. Удалось ли? Читайте в материале «КП»-Барнаул».

Жительница Барнаула решила отправиться в отпуск на остров Шри-Ланка. Билеты она купила сразу и в обратную сторону. И вот отдых пролетел, пора было возвращаться домой. Тут то и начались настоящие «приключения».

«Девушка прибыла в аэропорт Коломбо и направилась к месту регистрации на рейс, однако сотрудника аэропорта на стойке регистрации не оказалось. Пока туристка искала место регистрации на рейс, регистрация завершилась. Девушка была вынуждена приобрести билеты на другую дату», - сообщили в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей Алтайского края.

Туристка в ходе заседания предполагала, что регистрация была завершена преждевременно из-за того, что авиакомпания продала больше билетов, чем мог вместить самолёт. Она требовала от перевозчика возместить стоимость дополнительно купленных билетов, компенсировать моральный вред и штраф. До обращения в суд она направляла авиакомпании претензию с просьбой о возврате денег, но получила отказ.

«При рассмотрении дела противоправность действий и вина авиакомпании не установлены, согласно ответу авиакомпании, самолет вылетел с 4 свободными креслами, регистрация на рейс была проведена в установленное правилами воздушных перевозок время», - сообщили в пресс-службе мировых судов.

При этом девушка не смогла доказать, что в аэропорт она приехала заблаговременно.

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