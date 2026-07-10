Не просто фитнес: каким будет новый велнес-бутик Gravity Residence в квартале "Вышка"

Презентация велнес-бутика Gravity Residence в квартале "Вышка". Фото: Предоставлено "КП"

В Барнауле прошла закрытая презентация Gravity Residence — велнес-бутика, который появится на территории зеленого квартала "Вышка" на Змеиногорском тракте. Проект представили застройщик "Мой Дом" и сеть фитнес-клубов GravityFit.

Gravity Residence станет частью коммерции на первых этажах квартала. Внутри планируют фитнес-зал, бассейн, студии групповых занятий, SPA-зону, детский центр и ресторан с линейкой здорового питания.

Инфраструктура, которая работает на жителей

Для застройщика "Мой Дом" инфраструктура квартала — часть повседневного сценария жизни его резидентов. От коммерции зависит то, как будет жить квартал: где люди тренируются, куда приводят детей, где завтракают после бассейна, встречаются вечером или проводят время всей семьей.

В "Вышке" эту логику поддерживает партнерство с GravityFit. Квартал задает спокойный ритм жизни, а Gravity Residence добавляет к нему спорт, восстановление, занятия для детей, ресторан и клубный формат в "тапочковой" доступности от квартиры.

Так коммерция становится живой частью дома: местом, к которому привыкают, куда возвращаются и которое помогает жителям оставаться внутри своей среды.

Что будет внутри Gravity Residence

Gravity Residence создается как камерное клубное пространство. Доступ планируют организовать по клубным картам, запись — через приложение. Формат рассчитан не на поток посетителей, а на спокойный график, персональное внимание и понятный ритм.

В проект войдут тренажерный зал площадью 200 квадратных метров, студии групповых программ, бассейн на 25 метров с двумя дорожками, SPA-зона и панорамная сауна.

Для детей появится отдельный центр: спорт, развивающие занятия, продленка, игровая зона, занятия для мамы и ребенка, а также круглосуточная возможность вызвать няню.

Дополнит пространство ресторан с линейкой здорового питания. После тренировки здесь можно остаться на завтрак, после детских занятий — провести время всей семьей, вечером — встретиться с соседями или поужинать, не выезжая из квартала.

Визуализации проекта велнес-бутика Gravity Residence в квартале "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Визуализации проекта велнес-бутика Gravity Residence в квартале "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Разные ритмы в одном пространстве

Gravity Residence задуман не только для тех, кто регулярно тренируется. Его логика также в том, чтобы жители квартала "Вышка" выстроили день в своем ритме. Так, чтобы спорт, восстановление, детские занятия и отдых не спорили друг с другом за место в расписании.

"Мы видим этот сценарий очень просто. Взрослый приходит на тренировку или в бассейн. В это же время ребёнок занят в детском клубе. После — восстановление, отдых, ресторан и время с семьёй. Всё рядом. Всё понятно. Всё в своём ритме", — рассказала генеральный директор GravityFit Олеся Кравченко.

Как прошла премьера Gravity Residence

Премьера прошла на территории квартала — прямо на площадке будущего тренажёрного зала. После регистрации гостей встречали музыкой, велком-закусками и безалкогольными коктейлями. Также участники попробовали необычную йогу: в наушниках, где слышен только голос тренера.

Презентация велнес-бутика Gravity Residence в квартале "Вышка. Источник: Предоставлено "КП"

Презентация велнес-бутика Gravity Residence в квартале "Вышка. Источник: Предоставлено "КП"

Презентация велнес-бутика Gravity Residence в квартале "Вышка. Источник: Предоставлено "КП"

Презентация велнес-бутика Gravity Residence в квартале "Вышка. Источник: Предоставлено "КП"

Параллельно для гостей провели экскурсии по кварталу, показали обильное озеленение жилого комплекса и будущие коммерческие помещения. Организаторы презентовали не только место, где появится Gravity Residence, но и общую логику квартала: первые этажи здесь продумывают заранее, а не заполняют по остаточному принципу.

Официальная часть началась с перформанса Gravity и видео от застройщика. Затем представители двух компаний рассказали о партнерстве и символически открыли проект перерезанием ленты. После чего гости завершили встречу зумбой от Gravity, а также консультациями с отделом продаж и обсуждением специальных условий.

Для покупателей квартир в проекте "Вышка" действует специальное предложение: при покупке квартиры с 1 июля по 30 сентября 2026 года включительно застройщик дарит годовую клубную карту в Gravity Residence.

Подробные условия акции уточняйте в отделе продаж.

О проекте "Вышка"

"Вышка" — зеленый квартал на Змеиногорском тракте. В проекте предусмотрено пять домов и 245 квартир. Один дом — один подъезд. Такой формат помогает сохранить чувство безопасности, спокойствие и ощущение приятного соседства.

Квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Квартал "Вышка". Источник: Предоставлено "КП"

Общая территория квартала — почти 1,5 гектара. Около 4 тыс. квадратных метров отведено под озеленение. На создание зеленой среды направлено около 30 млн рублей. На территории уже высадили более 50 деревьев и множество кустарников, привезенных из питомников Урала. Застройщик называет эту концепцию жизнью на природе в 10 минутах от центра. Записаться на экскурсию представители проекта предлагают по номеру +7 (3852) 26-05-54.

Фото предоставлены "Мой Дом" и GravityFit

Застройщик: ООО "СЗ "Вышка".

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте наш.дом.рф.

Рекламодатель: ООО "СЗ "Вышка", ИНН 2225225825

18+