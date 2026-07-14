«Кубок Барбоса» подарил участникам и зрителям море эмоций Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В барнаульском парке «Изумрудный» в минувшие выходные состоялась выставка-фестиваль «Кубок Барбоса» от приюта «Ласка». Главными героями праздника стали беспородные собаки.

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Питомцев представляли в четырех номинациях: «Богатырь», «Золотая середина», «Мини», и в отдельном ринге приюта «Ласка». Жюри оценивало беспородность, внешний вид, обаяние, взаимодействие собаки с хозяином и таланты. Также были специальные номинации: «Лучшая история», «Семейный подряд», «Шедевр стенной печати», «Хозяин года» другие.

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зрители могли увидеть эффектные и милейшие выступления хозяев с их питомцами (это было восхитительно и при этом забавно), а также услышать душевные истории о судьбоносных встречах собаки и человека. Организаторы подготовили в парке фотовыставку, лектории по обучению владельцев, фотозоны, детские развлекательные мини-городки.

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Зрелище было очень эмоциональным, обаятельные беспородные питомцы демонстрировали невероятный ум, красоту, сообразительность и преданность. Многие хозяева подготовили их эффектные сценические образы, используя яркие краски и костюмы.

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В объектив фотокорреспондента «Комсомолки» попали не только улыбчивые и задумчивые морды, но и настоящие маленькие драмы большого праздника. Вот девочка с псом лихо выполняет цирковой номер. Вот она же – счастливо обнимает радостную собаку. А вот – присела около пса и рыдает: её четвероногий партнёр в последний момент отказался выполнять трюк и теперь растерянно топчется рядом, будто извиняясь, что расстроил хозяйку…

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Особое внимание на выставке уделили животным из приюта, которых пока еще не взяли домой. Среди них были ласковые, любящие собаки, которых предали бывшие хозяева. Давали себя погладить, протягивали лапу…

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Кубок Барбоса» Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

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