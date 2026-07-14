Представители краевых властей разгромили благовещенских спортсменов

В Алтайском крае отгремела 46-я летняя олимпиада сельских спортсменов. В этом году соревнования проходили в Благовещенке. В церемонии открытия принимали участие представители краевых властей, а некоторые из них даже сыграли в баскетбол и показали достойный уровень спортивной подготовки.

Как сообщает «Алтайский спорт», оранжевый мяч на стадионе «Олимпийский» взял в руки глава региона Виктор Томенко – он принял участие в уникальном баскетбольном матче в составе команды «Алтай». Помимо губернатора за команду выступили министр спорта Алтайского края Михаил Панфилов, вице-спикер Алтайского краевого Законодательного Собрания Денис Голобородько и другие. А вот за команду ветеранов местного баскетбола выступали глава Благовещенского района Андрей Гинц и председатель районного комитета по спорту Петр Ремпель.

Матч получился ярким, а поддерживали спортсменов местные жители. Губернатор края, который в детстве играл в баскетбол и даже был участником юношеских сборных Норильска и Красноярского края, смог забросить несколько красивых трехочковых бросков. В какой-то момент Виктор Томенко подошел к публике поближе и показал эффектный трюк – покрутил мяч на пальце. Кстати, номер на джерси Виктора Петровича выбран не случайно – 22, как код региона.

Алтайский губернатор сыграл в баскетбол и забросил несколько трехочковых. Видео: канал Виктора Томенко в Max

По итогу представители краевых властей разгромили благовещенских спортсменов со счетом 21:7.

«Зарядился позитивными эмоциями точно на неделю вперед», - рассказал Виктор Томенко в своем канале в Max.

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